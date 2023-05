Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Spielplatz in der Wiesenstraße in Obersimten wurde die Rutsche von einem Sicherheitsbeauftragten begutachtet und beanstandet, weil die Absturzsicherung durch eine Holzkonstruktion nicht mehr funktionierte.