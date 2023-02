Zahlreiche Verbesserungen können Familien mit ihren Kindern in naher Zukunft im Dahner Kurpark erleben. So wird der Spielturm saniert und mit einer neuen Rutsche ausgestattet. Eine sogenannte Sandbaustelle mit Sonnensegel sowie eine Sitzgruppe sollen den Spielplatz außerdem aufwerten.

Dieses Paket im Wert von knapp 14.000 Euro beschloss der Dahner Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag nach vorangegangenen ausgiebigen Beratungen wie man den Spielpatz im Sinne von Familien bestmöglich aufwerten könne. So entstand auch die Idee von Bänken mit einem Tisch in einem schattigen Bereich, beispielsweise zum Picknicken. Bisher sind dort nur Bänke vorhanden.

Die neue Rutsche wird über mehr Schatten verfügen, da sie im Bereich von Bäumen geplant ist. Es handelt sich dabei um eine sogenannte GFK-Rutsche. Gefertigt werden diese Kunststoff-Rutschen aus hochwertigem glasfaserverstärktem Polyester. So sind diese Rutschen den Angaben zufolge stabil, abriebfest und bieten zusätzlich Schutz vor Witterungseinflüssen. Dies berichtete der Stadtbürgermeister anhand der eingeholten Angebote aufgrund mehrerer Nachfragen von Ratsmitgliedern.

Anstelle der bisherigen Rutsche aus Edelstahl, die wegen hoher Sonnenstrahlung kaum noch genutzt werden konnte, kommt die Sandbaustelle mit Sonnensegel. In diesem Bereich pflanzten Bauhofmitarbeiter bereits Bäume. Im hinteren Bereich des Spielplatzes mussten morsche Bäume entfernt werden. Auch hier wurden Bäume gepflanzt. In diesem freigewordenen Raum, der mehr Schatten bietet als im vorderen Bereich, könnte auch die bisherige und noch intakte Rutsche installiert werden. Ebenso noch in Prüfung ist, die Anschaffung eines Balancier-Spielegerätes im Jahr 2024.