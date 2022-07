Der Pfälzerwald-Verein Dahn hat den Spielplatz an seiner Hütte im Schneiderfeld mit EU-Fördermitteln erneuert und modernisiert. Das feiert der Verein bei der Wiedereröffnung am Freitag ab 15.30 Uhr mit einem Rahmenprogramm speziell für Kinder.

Der beliebte Spielplatz am Wanderheim war an manchen Stellen in die Jahre gekommen. Deshalb wurde er jetzt runderneuert. Auf dem unteren Spielplatz wurde das kleine Karussell abgebaut, an der Stelle steht jetzt ein neues Kletterspielgerät. Neben den schon länger bestehenden Schaukeln und Rutschen wurde am oberen Spielplatz das alte Kletterspielgerät gegen ein größeres und moderneres getauscht. Für die Sicherheit der Kinder wurde Rindenmulch als Fallschutz eingebaut. Trotz der Zuschüsse hat der Verein mehrere Tausend Euro und zahlreiche ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Spielplatzerneuerung investiert.

„Wir möchten wieder vermehrt junge Familien auf unseren Wanderverein mit seinen Angeboten für Kinder und Erwachsene aufmerksam machen“, erläutert Martin Stüve, der Vorsitzende des Vereins, die Gründe für den Aktionstag.

Herausforderung Hüttendienst

Der 500 Mitglieder starke Ortsverein betreibt nicht nur die Hütte, sondern organisiert regelmäßig geführte Themenwanderungen und Wanderungen für Urlaubsgäste. Mehrtägige Wanderfahrten werden ebenso angeboten. Bei der Hütte befindet sich die Infostation „Mit dem Wolf leben“. Dort ist Interessantes und Wissenswertes über den Wolf dokumentiert. Der Verein steht aber auch vor Herausforderungen: Einerseits durch die drohende Überalterung der Mitglieder und andererseits bei der Besetzung des Hüttendienstes. An einem gut besuchten Tag bereiten die Hüttendienstmitarbeiter über 250 Essen zu.

Den Hüttendienst decken Mini-Jobber ab. Trotzdem hat der Verein, bedingt durch die Zunahme von Gästen, ab und an Mühe, den Dienstplan zu besetzen. Bei verschiedenen Aktionen verzichten alle Helfer des Hüttendienstes auf ihren Lohn zu Gunsten des Vereins. Der vom Gesetzgeber angehobene Mindestlohn und die bis Oktober verbleibende 450-Euro-Mini-Job-Grenze führt dazu, dass der Hüttendienst auf viel mehr Schultern verteilt werden muss und so mehr Hüttendienstmitarbeiter erforderlich sind.

Infos

Neben rostigen Rittern mit Vanillesoße erwartet die Kinder am Freitag ab 16 Uhr ein naturkundlicher Rundgang mit dem Revierförster. Zum Abschluss, ab 17 Uhr, sorgen die Clowns Piffel, Paffel und Paula für Unterhaltung und Spaß.

Wissenswertes über den Verein, die Hütte und die Veranstaltungen findet sich im Internet unter pwv-dahn.de