Das Thema Veranstaltungen „liegt mir sehr am Herzen“, sagte Landrätin Susanne Ganster am Dienstag. Immer wieder erreichen Anfragen für sportliche oder kulturelle Events die Verwaltung. Der Kreis wolle bei der Organisation helfen, gleichzeitig aber das Infektionsgeschehen eindämmen.

„Wir wollen, dass sich das Virus in unserem Landkreis nach wie vor nicht ausbreiten kann“, betonte Landrätin Ganster. Deshalb „dürfen wir nicht nachlässig werden“. Dennoch habe sie Verständnis dafür, dass sich die Südwestpfälzer nach Normalität sehnen. Gerade jetzt, wo es auf die Kerwesaison zugeht, gebe es viele Anfragen beim Kreis. Laut der aktuellen Corona-Verordnung sind Kerwen und Dorffeste verboten. Dennoch versuchten viele, dem Kind einen neuen Namen zu geben, berichtete Ganster.

So einfach funktioniere das zwar nicht, doch der Kreis helfe oft bei der Planung von Veranstaltungen mit ausgefeiltem Hygienekonzept: Masken, Wegekonzept, Abstandsregeln und Platzordner. Das gelte auch für Sportveranstaltungen. Organisatoren können sich an die Ordnungsämter wenden. Laut Ganster wird stichprobenartig geprüft, ob die Auflagen eingehalten werden. Ihr sei bewusst, dass viele Vereine auf die Einnahmen aus Feiern angewiesen sind, sagte die Landrätin.

Ganster fordert „gewisse Freiheit“ für Landkreise

Derzeit sind bei Veranstaltungen im Innenbereich bis zu 75 Teilnehmer erlaubt, draußen bis zu 350. Bund und Länder beratschlagen über die weitere Vorgehensweise. Ganster vermutet, dass die Auflagen wieder strikter werden und künftig weniger Leute zusammenkommen dürfen.

„Mein Wunsch ist, dass wir das in einem gewissen Rahmen flexibel handhaben können.“ Das Infektionsgeschehen unterscheide sich von Ort zu Ort, deshalb müsse es passgenaue Maßnahmen geben. Gäbe es zum Beispiel einen Ausbruch in einem Altersheim, „dann hilft es nicht, an anderer Stelle die Schulen zu schließen“, sagte Ganster. Ein erneuter vollständiger Lockdown müsse verhindert werden. Die Landkreise bräuchten „eine gewisse Freiheit“, um selbst über geeignete Konzepte zu entscheiden.