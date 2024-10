Die Imbiss-Einkehrstätte „Spiegelbrunnen“ soll zur Gaststätte mit gutbürgerlicher Küche weiterentwickelt werden. Enrico Demmere, seit April 2022 Pächter des Lokals, und seine Frau Nithara erweitern deshalb ihr Angebot.

Demmere hat im Hotel „Zum grünen Kranz“ in Rodalben den Beruf des Kochs gelernt und anschließend in der Küche einiger Gasthäuser, unter anderem im Wallhalber Tal, gearbeitet. Seine Frau kümmert sich um das Büro und um den Service. Als Pächter des Lokals „Spiegelbrunnen“ haben die beiden den Weg in die Selbständigkeit beschritten. Nithara Demmere hatte bis vor kurzem noch das Irish Pub in Pirmasens betrieben. Die Kneipe hat jetzt neue Betreiber.

Auf der neuen Speisekarte der Rodalber Gaststätte stehen unter anderem Pizzen und frische Salate, saisonale Gerichte wie derzeit die Kürbiscremesuppe. Sonntags gibt es Braten. Neuerdings wird ein Lieferservice geboten und Feiern ausgerichtet, wie Jubiläums- oder Geburtstagsfeiern oder bald die Weihnachtsfeiern. Büffets werden auf Wunsch angeboten.

Die Gaststätte biete eine Menge Vorteile, sagt Demmere. Dazu gehörten die Nähe zur Stadtmitte und die Vielzahl der Parkplätze ringsum. Der Bahnhof liegt nur ein kurzes Stück entfernt vom Lokal, der Einstieg zum Felsenwanderweg ist in ein paar Minuten zu erreichen. Im Sommer sorge die Grünanlage mit ihren bunten Blüten für zahlreichen Besuch. Verlass sei stets auf den großen Bekanntenkreis, sagt der Ur-Rodalber, alle Generationen seien hier zu Gast. Events sollen demnächst auch wieder stattfinden: Veranstaltungen mit Musik bis in den frühen Abend.