Wegen des Ausbaus der Rodalber Lohnstraße ändern einige Busse in diesem Bereich ihren Fahrplan ab Montag, 28. Juni. Das teilte die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) mit. Ab nächster Woche wird das Stück zwischen Ostpreußen- und Memelstraße erneuert. Die Arbeiten sollen bis zum 23. Juli dauern. Weil die Lohnstraße schrittweise erneuert wird, sind über Monate hinweg Teile der Strecke gesperrt. Für den neuen Abschnitt müssen die Buslinien 248 (Waldfischbach-Burgalben-Clausen-Rodalben-Pirmasens) und 249 (von Rodalben nach Pirmasens) Einschränkungen hinnehmen, so die QNV. Die Haltestellen Rodalben, Heide, Flory und Ringstraße werden demnach während dieses Bauabschnitts nicht angefahren. Gäste sollen auf die Haltestelle Rodalben-Neuhof ausweichen. Zusätzlich wird eine Ersatzhaltestelle in Höhe des Netto-Markts (Ausfahrt vom Neuhof) eingerichtet.