In 585 Gärten in Zweibrücken, dem Landkreis Südwestpfalz, in Pirmasens und im Saarpfalz-Kreis wurden folgende Vögel am häufigsten gezählt, insgesamt über 14 500 und im Durchschnitt 25 Vögel in jedem Garten, darunter fünf Hausspatzen, drei bis vier Kohlmeisen, je drei Amseln und Blaumeisen und zwei Stare.

Haussperling 3083

Kohlmeise 2108

Amsel 1608

Blaumeise 1513

Star 1383

Feldsperling 1063

Elster 1019

Rotkehlchen 697

Buchfink 762

Grünfink 461

Dompfaff 395

Ringeltaube 350

Türkentaube 100

Auch bundesweit liegt der Haussperling an der Spitze, gefolgt von Kohlmeise, Feldsperling, Amsel und Blaumeise.