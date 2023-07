Wer sich in und um die Gemeinde Münchweiler ausruhen will, findet mittlerweile viele sonnige und schattige Plätze. Aufpolierte Holzbänke, neue Sitzgarnituren und Wellnessliegen bieten Anreize sich zu entspannen und laden zum Platz nehmen ein.

Ob an besonders hübschen Aussichtsplätzen wie am Rotensteinfelsen, am Trifelsblick oder der Ritsch, es lässt sich hier genüsslich vom Alltag ausspannen. Ein ganz besonders idyllischer Ort ist der Bürgerpark mit seinen beiden Teichen. Hier blühen die Teichrosen, da paddeln die Entenfamilien, es gibt es sonnige und schattige Plätze für den Erholungssuchenden. Verschiedene Aktionen ermöglichten diese Vielzahl an Angeboten von Entschleunigungsplätzen. Allen voran steht die Jagdgenossenschaft. 8500 Euro investierten die Jagdgenossen in eine Aufwertung der dörflichen Lebensqualität. Wie Kassenwart Manfred Hüther erklärte, wolle man die erwirtschaftete Pacht nicht in Centbeträgen auszahlen, sondern der Dorfgemeinschaft zugute kommen lassen. So spendeten die Jagdgenossen 6000 Euro für zwei neue Turmrutschen (Spielplätze Rotensteiner- und Elisabethenstraße) für den Dorfnachwuchs. Für drei Panoramaliegen (Trifelsblick, Bürgerpark und Ritsch) wurden nochmals 2500 Euro bereitgestellt.

Aber das war nur eine Spendenadresse. Sechs massive Holzgarnituren, jeweils zum Preis von 1000 Euro, konnten durch die Spender Vermessungsbüro Leo Littig, Lahner Forsten, Jutta und Thilo Hirtle, JU Münchweiler, Firma Ronald Christ und Timo Bäuerle an verschiedenen Plätzen aufgebaut werden. Für diese großzügigen Unterstützungen bedankte sich Bäuerle bei allen Spendern. Seit Jahresbeginn sanieren die Gemeindearbeiter mit Douglasienbrettern rund 30 einzelne Sitzbänke. Weitere stehen – bei schlechter Witterung – noch zur Aufarbeitung an.

Für Bürgermeister Timo Bäuerle ist es ein Anliegen, die dörfliche Lebensqualität zu steigern. Deshalb befand er schmunzelnd: „Weitere Spender für noch mehr Sitzgarnituren sind herzlich willkommen, können sich bei mir melden. Es gibt noch viele schöne Standorte in und um die Gemeinde, die damit aufgewertet werden können.“