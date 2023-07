Nach 229 Kilometer erreichten Nicolas Engel und seine sechs Mitradler aus Hauenstein am Samstagabend das Ahrtal. Der Empfang war für die Radfahrer, die Spenden sammeln, ein Gänsehautmoment.

Unter dem Beifall der einheimischen Feuerwehrkameraden erreichten Nicolas Engel und seine Mitfahrer das Ziel am Feuerwehrhaus in Ahrweiler nach fast 230 Kilometern. 8500 Euro haben sich bisher auf dem Spendenkonto für das auf den Tag genau vor zwei Jahren von der Flut heimgesuchte Ahrtal gesammelt.

„Die Strecke ins Ahrtal war für uns alle eine sportliche Herausforderung“, berichtete Nicolas Engel, der Ideengeber und Motor des Unternehmens am Sonntagabend nach der Rückkehr. „Bei der ganzen Tour stand für mich aber auch ein emotionaler Aspekt im Vordergrund“, sagte er weiter. Denn: Er hatte in den Tagen direkt nach der Katastrophe Dienst als Feuerwehrmann in Dernau geleistet und „dort zu Herzen gehende Schicksale erlebt“.

Schicksale sorgen für Motivation

Am Sonntag zeigte der 26-Jährige, der seit kurzem Wehrführer in Hauenstein ist, dem Team seinen Einsatzort. Dort war man nach der Flut unterwegs gewesen, hatte auf der Suche nach Personen in überfluteten Häusern mit Kameraden Straßenzüge durchkämmt und Menschen mit der Hilfe der Bundeswehr evakuiert. Die Erinnerung an diese Schicksale und die Idee, mit der Benefiztour den Betroffenen helfen zu können, habe „durchgängig für Vortrieb gesorgt und der Zeit im Sattel noch mehr Sinn verliehen“.

„Uns geht es nicht nur darum, Geld zu sammeln. Es ist uns aber genauso wichtig, darauf hinzuwirken, dass die Menschen im Ahrtal und die immensen Flutschäden, die noch bei weitem nicht aufgearbeitet sind, im Fokus bleiben“, hatte Nicolas Engel im Vorfeld der Tour seine Motivation beschrieben. Der Erlös wurde an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler übergeben, der ihn an die Familien von Feuerwehrangehörigen weiterleitet, die von der Katastrophe besonders betroffen sind.

Eine Nacht auf Feldbetten

Bei der Ankunft in Ahrweiler war das Septett mit Nicolas Engel, Benny Bohlender, Guido Winkler, Jens Kreuzer, Patrick Seibel, Roland Messemer und Stephan Riffel vom dortigen Wehrleiter Marcus Mandt und weiteren Feuerwehrleuten empfangen worden. Die Wehren aus Ahrweiler und Bad Neuenahr bewirteten die Sportler. Im Schulungsraum der Wehr von Bad Neuenahr wurde die Nacht auf Feldbetten verbracht.

Für die Strecke zwischen den Feuerwehrhäusern in Hauenstein und in Ahrweiler benötigten die Pedaleure rund zehn Stunden – inklusive Pausen, verkehrsbedingten Stopps und einem Aufenthalt am Deutschen Eck in Koblenz. Die Rennräder rollten sieben Stunden und 25 Minuten. Die Durchschnittsgeschwindigkeit habe 30,9 Stundenkilometer betragen.

Schaltungsproblem „wie durch ein Wunder“ gelöst

„Die gesamte Tour verlief nahezu reibungslos – und Gott sei Dank auch ohne Stürze“, blickt Engel zurück. Ein kleines Schaltungsproblem nach rund 100 Kilometern habe sich – „wie durch ein Wunder“ – von selbst erledigt. Auch das Wetter habe dem Team in die Karten gespielt. Die Temperaturen waren nicht so hoch wie vorhergesagt, bei Rockenhausen und bei Koblenz erfrischte ein Regenguss die Radlertruppe.

Begleitet wurde das Septett von einem MTW der Hauensteiner Wehr, den Cindy Weinheimer steuerte. Mit an Bord war auch Engels Mutter Stefanie, die zusammen mit der Fahrerin für die sportgerechte Verpflegung der Pedaleure sorgte. In die Organisation des Unternehmens waren auch Ernst Bosch aus Lug und Matthias Kustes aus Wilgartswiesen eingebunden. Bürgermeister Patrick Weißler hatte das Team am Samstag auf den Weg geschickt. Engels Dank ging nach der Tour außer an die Unterstützer und Akteure im Hintergrund auch an die vielen Spender, die für ein „unglaubliches Ergebnis“ sorgten. Spenden können nach wie vor auf das Spendenkonto der Feuerwehr eingezahlt werden.

Spendenkonto

Fluthilfe FW Ahrtal; VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau : IBAN: DE 42 5489 1300 0013 1371 02