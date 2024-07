Am Freitag, 19. Juli, ab 16 Uhr laden mehrere Vereine gemeinsam zum ersten Spendenlauf im Gerstelpark ein. Als Rahmenprogramm gibt es ein Parkfest. Sie wollen den Stadtteil Gerstel beleben und das mit dem Einsatz für die gute Sache verbinden.

Mit den gesammelten Spenden soll ein Rollstuhlkarussell für den Gerstelpark angeschafft werden. „Wir laufen für die, die es nicht können“, sagt Manuel Schwamm. „Wenn die Veranstaltung gut angenommen wird, können wir uns vorstellen, das jedes Jahr zu machen.“ Wenn Schwamm „wir“ sagt, dann meint er die beteiligten Dahner Vereine: Dahn hilft!, Partyteam Dahner Felsenland, Geselligkeitsverein, Förderkreis Freiwillige Feuerwehr, Kultur und Sportförderung Dahner Felsenland.

Auch die Stadt ist mit im Boot und die Kindertagesstätten beteiligen sich mit einem Kinderprogramm. Livemusik, Getränke und Essen gibt es ebenfalls. Auf einem Rollstuhlkarussell gibt es Sitzbänke, aber auch genug Platz, damit Kinder mit ihrem Rollstuhl dort mitfahren können. Mitsch Schreiner, selber Rollstuhlfahrer, ist begeistert von der Idee: „Das ist eine super Sache und ich hoffe, dass viele mitmachen werden.“

Start und Ziel ist der Gerstelpark

Mitmachen kann jeder. Um 17 Uhr beginnen die Läufe. Als erstes der Spaßlauf für alle, ohne Zeitmessung und ohne Startnummern. „Hier kann man einfach mitmachen, wie man will – ob Bobbycar, Rollstuhl, Inlineskater, Walking“, erklärt Schwamm. Pro Runde wird eine Spende von zwei Euro erbeten. „Es darf natürlich auch mehr sein.“ Ab 18.30 Uhr finden die Läufe mit Zeitmessung über drei verschiedene Distanzen statt. Es wird darum gebeten, dass alle Läufer, auch die Spaßläufer, sich möglichst vorher schon registrieren lassen, damit an dem Abend alles flott und ohne Wartezeit funktioniert.

Start und Ziel ist der Gerstelpark. Die Strecke verläuft durch den Gerstelpark, Lilienweg, Am Bubenrech, Rosenweg, Wasgaustraße und zurück in den Park. Duschmöglichkeiten stellt das Fitnessstudio Spengler zur Verfügung. Alle Startgelder und Einnahmen des Parkfestes fließen in die Spendenbox.

Info

- Anmelden kann man sich online unter www.dahn.de/spendenlauf. Start und Ziel ist der Gerstelpark.

- Spendenkonto: Kultur und Sportförderung Dahner Felsenland e.V., IBAN: DE75 5489 1300 0072 8077 07.