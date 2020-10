Ja sagte der Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben bei seiner Sitzung am Dienstag zu Spenden der Hummel-Apotheke in Wallhalben, die 347 Euro für die Grundschule Wallhaben spendet. 950 Euro spenden zusammen die VR-Bank Südwestpfalz, die Sparkasse Südwestpfalz und die Pfalzwerke, um die Ferienbetreuung in den Schulferien zu unterstützen. In den Herbstferien gibt es an der Grundschule in Thaleischweiler-Fröschen von 9 bis 12 Uhr täglich die sogenannte Herbstschule. Kinder aus den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben, Zweibrücken-Land und Waldfischbach-Burgalben werden sie besuchen.