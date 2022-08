30 Meter über dem Boden fliegt die Drohne. Da bewegt sich etwas. Die Kamera löst auf: ein Rehkitz. Zwei Drohnen hatte der Tierschutzverein Waldfischbach-Burgalben (Tierschutzverein) in der zurückliegenden Saison im Einsatz, um junge Rehe vor den scharfen Messern der Mähdrescher zu retten. Kommende Saison kann der Tierschutzverein drei Drohnen einsetzen.

Das neueste Drohnen-Exemplar verfügt über ein Hochleistungs-Wärmebild-Kamerasystem. Advanced, also fortgeschritten, ist in der Namensgebung der Drohne vermerkt. Dieses advanced steht für das hochwertige Kamerasystem, „das den Kameras der bisher eingesetzten beiden Drohnen weit überlegen ist“, freuen sich Dominik Lauser und Marius Mootz, zwei Drohnenpiloten des Tierschutzvereins, die mittels moderner Technik Leben retten können. Die 30 Meter Höhe, in denen die beiden bisherigen Drohnen über die Felder flogen, „können wir mit dieser Drohne nun sicher nach oben schrauben“, freut sich Lauser. Das ermögliche es, eine größere Fläche beim Überflug zu erfassen, was Akku-Leistung spart. Zudem werden Rehe seltener durch mögliche Drohnengeräusche aufgeschreckt.

Möglich macht den Einsatz der neuen Hochleistungstechnik die VR-Bank Südwestpfalz, die dem Tierschutzverein die Drohne im Wert von 6800 Euro gespendet hat. „Möglich gemacht haben diese Spende unsere Kunden, die sich am Gewinnsparen beteiligen“, sagte VR-Bank-Vorstandsmitglied Michael Knecht, der gemeinsam mit Privatkundenbetreuer Steffen Lang die Drohne überreichte. Aus den Zweckertragsmitteln des Gewinnsparvereines wurde diese finanziert. Wer Gewinnsparlose kauft, spart und spendet automatisch einen Teil des Geldes für gesellschaftlich wichtige Projekte in der Region. Allein im Geschäftsgebiet der VR-Bank Südwestpfalz, erklärt Knecht, würden pro Geschäftsjahr Projekte mit insgesamt 140.000 Euro gefördert. „Wir freuen uns, dieses wichtige Projekt unterstützen zu können“, unterstrich er.

Zu wenig Drohnen, zu wenig Piloten

Man habe nach dem Start des Drohnen-Projektes gemerkt, „dass wir zu wenig Drohnenpiloten haben und zu wenig Drohnen“, erzählt Doris Feick. Drohnenpiloten werden aktuell ausgebildet, aber wer Interesse habe, die Kitzrettung fliegerisch zu unterstützen, „darf sich gerne melden“, sagt Feick. Der Tierschutzverein fliegt im Kreis Südwestpfalz bis hoch in den Kuseler Bereich, um Kitze zu retten. „Ganz wichtig ist, dass sich die Landwirte rechtzeitig mit uns in Verbindung setzen, damit wir fliegen können, bevor sie mähen“, sagt Feick und ergänzt: „Für die Landwirte ist das komplett kostenlos. Weder das Fliegen, noch die Anfahrt kosten den Landwirt etwas“.

Da die Aktion ein großer Erfolg gewesen sei – auf manchen Flächen konnten bis zu sechs Kitze entdeckt und gerettet werden – hofft man beim Tierschutzverein, dass sich in der kommenden Saison noch mehr Landwirte melden, um zu vermeiden, dass sie schwer verletzte Kitze nach Mähen auf ihren Flächen finden. Technisch ist der Verein gerüstet.