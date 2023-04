Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Hubertus Kunz, Bürgermeister der Gemeinde Mayschoß, am Freitag erklärte, dass es im Kindergarten in seiner Gemeinde demnächst eine Gruppe geben wird, die den Namen Weselberg trägt, war klar: Die Weselberger haben was Besonderes geleistet. Der Ortschef von Mayschoß kam in die Südwestpfalz, bedankte sich für die Spende der Gemeinde, sprach von der Flutnacht und von einem Wunder.

15.030 Euro hatten sie binnen kurzer Zeit gesammelt und überreichten diese Summe nun an Kunz persönlich. Verwendet wird das Geld im Kindergarten in Mayschoß, einem