250.000 Euro spendet die Sparkasse Südwestpfalz an die Kreismusikschule. Mit 41.000 Euro unterstützt das Kreditinstitut die Schuldnerberatungen des Kreises und der Stadt Pirmasens. Der Kreistag nahm am Montag beide Spenden an. Zumindest bei der Großspende muss die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion noch zustimmen.

Bis 2018 führte die Sparkasse Südwestpfalz einen Teil ihres Jahresgewinns an die Trägerkommunen ab. Da die Sparkasse Südwestpfalz aus der Fusion der früheren Kreissparkassen Pirmasens und Zweibrücken sowie der Stadtsparkasse Zweibrücken entstanden ist, sind das der Landkreis Südwestpfalz und die Stadt Zweibrücken. Zuletzt schüttete die Sparkasse 2019 zwei Millionen Euro an den Landkreis und 400.000 Euro an Zweibrücken aus. Seither gibt es keine Ausschüttungen mehr, die Sparkasse spendet dafür größere Beträge.

Spende für das Flächenangebot

Dazu gehören auch die 250.000 Euro für die Kreismusikschule. „Die Spende trägt dazu bei, unser Angebot in der Fläche aufrecht zu erhalten“, sagte Landrätin Susanne Ganster.

Die Sparkassen im Land tragen zur Finanzierung der Schuldnerberatungen bei. Die Sparkassenträger entscheiden über die Verteilung des Geldes. Die 41.000 Euro werden zwischen dem Kreis (26.000 Euro) und der Stadt Pirmasens (15.000 Euro) aufgeteilt.