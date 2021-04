Das Ei ist das österliche Symbol schlechthin. Und das Färben und Bemalen, das Verstecken und Verschenken von verzierten Eiern ist der wohl am meisten verbreitete Brauch rund ums Osterfest. Das kommt nicht von ungefähr. Woher stammen die Bräuche rund ums Osterei, das auch im Volksglauben eine besondere Rolle spielte?

Zunächst: In der Fastenzeit gehörte das Ei früher wie das Fleisch zu jenen Speisen, deren Genuss die Kirche verbot. So sammelten sich bis Ostern große Mengen von Eiern an. Und da halfen kirchliche und davon abgeleitete weltliche Bräuche dabei, den Eierberg abzutragen. Die Eier wurden in den Ostergottesdiensten geweiht. Und um nun die frischen von den geweihten Eiern zu unterscheiden, wurden die Eier gefärbt.

Die ersten Ostereier, so berichtet Wolfgang Wirt in der aktuellen Osterausgabe des Bistumsblatts „Der Pilger“, seien rot gewesen: Sie sollten an das Blut Jesu am Kreuz erinnern. Bei rot blieb es freilich nicht. Seit vielen Jahrhunderten schon macht man sich in den Tagen vor dem Osterfest ans Werk, um aus Hühnereiern farbige Ostereier werden zu lassen: „Man verguldet’s, man belegt’s mit schönen Flecklen und macht allerhand Figuren drauff, man marmelliert’s, man mahlt’s auch und ziehrt’s mit erhebten Farben, man machet ein Osterlämblein oder was anderes darauff, man färbt’s grün, roth oder gelb und verehrt es hernach ein guter Freund dem anderen.“ So liest sich die Gebrauchsanweisung, die ein Pfarrer zu Ostern des Jahres 1690 seinen Pfarrkindern an die Hand gab.

Aus dem Farbtopf der Natur

So aufwendig wird man freilich in den seltensten Fällen für die Zier der Ostereier gesorgt haben. Man nahm einfach den Farbtopf, den die Natur vorhält, um farbige Eier zu erhalten: Grüne Eier erhielt man, wie sich vor Jahren eine betagte Hauensteinerin erinnerte, durch den Sud von Efeu, Brennnesselblättern oder vom Saft des Spinats. Rot wurden die Eier durch den kräftigen Sud der Roten Beete. Durch die in Wasser aufgekochten Gewürze Safran und Kümmel erhielt man ein Bad, das den Eiern eine Gelbfärbung verpasste. Braune Eier gab’s nach einem Bad in Malzkaffee oder in einem mit Zwiebelschalen aufgekochten Sud. Die gefärbten Eier wurden mit Speck poliert und erhielten so einen feinen Glanz.

Nicht übersehen werden darf, dass das Ei in vielen Kulturen Symbol des Lebens ist und es im Christentum zu einem Zeichen der Auferstehung wird. „Wie der Vogel aus dem Ei gekrochen, so hat Jesus am dritten Tag das Grab zerbrochen“, hieß es. Und: Die Schale sei das Alte, der Kern das Neue Testament, ließen Theologen im 17. Jahrhundert verlauten. Das Buch des Jesuiten Georg Stengel „Ovum Pascalium“ – übersetzt schlicht: „Das Osterei“ – aus dem Jahr 1634, das viele solcher theologischen Bilder transportierte, wurde gar zu einem frühen Bestseller.

Regeln, wem welche Eier zustehen

Und bald bürgerte sich auch der Brauch ein, Eier zu Ostern zu verschenken. Hatte unser Pfarrer vor mehr als 330 Jahren zu seiner Gebrauchsanleitung, wie Eier zu bemalen sind, auch noch empfohlen, die geschmückten Eier einem Freund zu verehren, so berichten pfälzische Volkskundler wie Viktor Carl (gestorben 2007) und Lukas Grünenwald (gestorben 1937) von ganz bestimmten Regeln, wem welche Eier zustanden. So wusste Viktor Carl aus Hainfeld in seiner Volkskunde „Pfalz im Jahr“, dass dem Herrn des Hauses jenes Ei zustand, das die Henne am Gründonnerstag gelegt hatte. Der Volksglaube wollte wissen, dass gerade jenes Ei verhindere, „dass er sich einen Bruch hebe“.

Ein Ei vom Karfreitag – es galt als das „Friedensei“ – stand der Ehefrau zu. Nach alter Überlieferung hatten auch „Pedder und Goot“ ihren Patenkindern ganz bestimmte Ostergaben zu schenken: Die Paten seien „durchs Herkommen“ verpflichtet, so heißt es in Lukas Grünenwalds Ende des 19. Jahrhunderts erschienenem „Bauernkalender der Hinterpfalz“, jedem ihrer Patenkinder sechs farbige Eier zu geben. Den Ostereiern schrieb man besondere Kräfte zu. Ein altes Sprichwort empfahl: „Auf Ostern iss Eier, dann bist du das ganz Jahr gesund.“

Das Eierpicken als Ostersport

Mit den Eiern hatte die Jugend früher ihren Osterspaß: Bis in die 50er Jahre hinein hat sich der Brauch des Eierpickens erhalten und wurde nicht nur in Hauenstein zum Ostersport der Jugend: Man stieß zwei Ostereier mit ihren spitzen Enden aneinander, bis die Schale des einen Eis zersprang. Sieger war, wessen Ei ganz geblieben war. Manches Ei wurde bei dem Spiel, das Eierkörbe füllte, als Gipsei entlarvt, der Besitzer mit Schimpf und Schande vom weiteren Eierpicken ausgeschlossen. Eine drastischere Strafe für den kleinen Betrüger überliefert Viktor Carl: „Wenn einer mit einem künstlichen Ei falsch spielte, drückte der älteste der Burschen zur Strafe ein Ei auf dessen sonntäglicher Weste aus.“ Und dann gab’s wohl zu Hause auch noch Knatsch ...