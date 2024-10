In der Vorderpfalz hat fast jedes Dorf seine Weinkönigin, im Landkreis Kusel gibt es die Kuseline und in Hauenstein soll bald wieder eine Deutsche Schuhkönigin gewählt werden.

Mit diesem Vorschlag hat sich die SPD-Fraktion im Gemeinderat zu Wort gemeldet. Wenn es nach dem Willen der Sozialdemokraten ginge, soll sich die Gemeindeführung im Stiftungsrat des Deutschen Schuhmuseum für eine Neuwahl zur Deutschen Schuhkönigin und der Prinzessinnen einsetzen. Im Sommer hatte die SPD-Fraktion diesen Vorschlag schon einmal im Ortsgemeinderat vorgestellt. Damals allerdings noch unter dem mittlerweile nich mehr im Amt befindlichen Ortsbürgermeister Michael Zimmermann ( CDU).

Nach Meinung der SPD-Fraktion ist es an der Zeit, eine Deutsche Schuhkönigin wieder zu wählen und damit Werbung für die Ortsgemeinde, die Region und das Deutsche Schuhmuseum zu machen. „Einen besseren Werbeträger gibt es nicht. Auf den Messen und Veranstaltungen wirkt eine Schuhkönigin besser als Glanzprospekte. Das konnten wir auf der Messe in Stuttgart vor Jahren beobachten, jeder wollte ein Bild der Hoheiten machen oder sich ablichten lassen“, wird Fraktionssprecher Andreas Wilde in einer Pressemitteilung zitiert.

Wilde: „Alle anderen ziehen an uns vorbei“

Die SPD schreibt, dass ihr bewusst sei, dass eine entsprechende Wahl nicht ganz einfach sein werde und natürlich Kosten verursache. Aber die Sozialdemokraten seien überzeugt, dass sich jemand finden werde, der dieses Ehrenamt besetzen und Werbung machen werde. Alle Akteure – das Deutsche Schuhmuseum, die Ortsgemeinde, die Region, Gastronomen und Hoteliers – sollen von der Deutschen Schuhkönigin und den Prinzessinnen profitieren. „Wir sollten wieder einen Schritt nach vorne wagen, anstatt Touristisch zu stehen. Stillstand ist Rückschritt und alle anderen ziehen an uns vorbei“, sagt Fraktionssprecher Wilde.

Zuletzt wurde 2016 in Hauenstein eine Deutsche Schuhkönigin gekürt. Damals setzte sich Dana Kölsch gegen drei Mitbewerberinnen durch.