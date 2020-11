Die SPD Contwig-Stambach stellt am Donnerstag ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im März auf. Klar ist, dass David Betz Interesse hat, erneut anzutreten. Die SPD-Vorsitzende Heidi Ziehl wird dagegen nicht kandidieren.

Weitere Kandidaten sind derzeit nicht bekannt. Aber Heidi Ziehl ist dennoch vorsichtig: „Man kann nie nie sagen.“ Die SPD habe mit einigen möglichen Kandidaten geredet, und neben David Betz habe am Ende noch eine Person überlegt. Ob die sich am Donnerstag aber tatsächlich zur Wahl stellt, wisse sie nicht, sagte Heidi Ziehl im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie wollte aber der Versammlung am Donnerstag nicht vorgreifen – erst recht nicht, da die SPD ja trotz Corona extra einen Termin angesetzt habe, um den Kandidaten zu wählen.

Klar ist: Heidi Ziehl selbst wird nicht antreten. „Es hätte mich gereizt“, gibt sie zu, aber ihr fehle die Zeit. Da sie in Saarbrücken arbeitet, sei es schwierig, wenn es um Termine vor Ort geht.

Um die Versammlung trotz der Corona-Beschränkungen abhalten zu können, weicht die SPD ins Dellfelder Bürgerhaus aus. Dort könne man genug Abstand einhalten. Wie viele der rund 40 Mitglieder kommen, möchte die Vorsitzende nicht abschätzen. Es könne beispielsweise sein, dass ältere Mitglieder mit Vorerkrankungen zwar gerne teilnehmen würden, sich aber entschließen, zuhause zu bleiben.

David Betz bekräftigte am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass er zu einer Kandidatur bereit ist. Er war bereits 2019 SPD-Kandidat und verlor damals gegen Amtsinhaber Karlheinz Bärmann. Mit 37 Prozent der Stimmen holte er aber ein besseres Ergebnis als alle anderen Gegenkandidaten früherer Jahre. Er schnitt sogar besser ab als frühere Kandidaten von SPD und UWG zusammen. Betz ist 39 Jahre alt. Er arbeitet im Pirmasenser Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner, und er ist seit Sommer erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde und damit Stellvertreter von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU).

Für die CDU tritt die 32-jährige Nadine Brinette an, die seit Oktober auch neue Vorsitzende des CDU-Ortsvereins ist. Sie wurde beide Male einstimmig gewählt – sowohl als Vorsitzende als auch als Bürgermeisterkandidatin. Die Wahl im März 2021 ist notwendig, weil Amtsinhaber Karlheinz Bärmann zum 31. März nach zwölf Jahren im Amt zurücktritt. Das hatte er Anfang Oktober angekündigt.