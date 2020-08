Der SPD-Gemeindeverband Hauenstein startet in den Wahlkampf und stellt seinen Kandidaten Thomas Kästner für die Wahl des Verbandsbürgermeisters in der Verbandsgemeinde Hauenstein vor.

Die Vorstellung solle, kündigt Vorsitzender Andreas Wilde an, angesichts der kurzen Wahlkampfperiode nun in allen Ortsgemeinden in Form von ungezwungenen „Zaun- und Heckengesprächen“ vor sich gehen. Bei einem Ortsrundgang mit Thomas Kästner könne jeder mit dem Kandidaten in Kontakt treten, der Interesse daran habe, ihn kennenzulernen, so Andreas Wilde.

An folgenden Terminen können die Bürger Thomas Kästner beim Rundgang treffen:

Donnerstag, 6. August, ab 18 Uhr in Spirkelbach vor dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH)

Samstag, 8. August, ab 10 Uhr in Schwanheim am Dorfcafe

Donnerstag, 13. August, ab 18 Uhr in Dimbach am DGH

Samstag, 15. August, ab 10 Uhr in Lug vor der Bäckerei

Donnerstag, 20. August, ab 18 Uhr in Darstein am DGH

Samstag, 22. August, ab 9 Uhr in Hinterweidenthal vor dem alten Rathaus

Sonntag, 23. August, ab 11 Uhr in Hofstätten am DHG

Donnerstag, 27. August, ab 18 Uhr in Wilgartswiesen am Rathaus

Samstag, 29. August, ab 9 Uhr in Hauenstein auf dem Rathausplatz

Sonntag, 30. August, ab 11 Uhr auf dem Hermersbergerhof an der Bushaltestelle.

Persönlich ist Thomas Kästner auch per Mobiltelefon 0172/6526438 zu erreichen. Weitere Informationen, Termine, Vorstellungen und Flyer gibt es laut SPD ebenfalls auf der Facebook-Seite des SPD-Gemeindeverbandes Hauenstein.