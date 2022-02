Seit Wochen treffen sich auch in Dahn Bürger am Montagabend zu sogenannten Spaziergängen, mit denen bundesweit Kritiker von Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ihren Protest zum Ausdruck bringen. Probleme gab es bisher nicht in Dahn, im Gegensatz zu manch anderen Städten. In dieser Woche wurden Teilnehmer jedoch erstmals persönlich kontrolliert. Überzogen, kritisieren manche nun – angekündigt und erwartbar war die Kontrolle dagegen aus Sicht der Ordnungsbehörde.

„Unangebracht und überzogen“ waren die Kontrollen am Montagabend aus Sicht von Martina Heeg aus Dahn und weiterer Teilnehmer, für die sie spricht. Sie kann nicht verstehen, warum die „Spaziergänger“ am Montag von Ordnungsamt und Polizei gezielt kontrolliert worden sind. Die Menschen, die sich montags an der Kirche in Dahn treffen, spazierten gemeinsam und störungsfrei durch Dahn, stellt sie fest. Es sei keine Versammlung und keine Demo, denn es würden weder Plakate noch Fahnen getragen. Es werde auch keine Musik gespielt oder würden irgendwelche Sprechchöre gegrölt. Es sei einfach nur ein Bummeln durch Dahn, als stiller friedlicher Protest gegen nicht mehr endende Maßnahmen und Ausgrenzungen von Minderheiten, die inzwischen so selbstverständlich hingenommen würden, dass es einem Angst mache, wie weit das alles noch gehen werde.

Teilnehmer aus der „bürgerlichen Mitte“

Diejenigen, die sich dort träfen, kämen aus der „bürgerlichen Mitte“, seien Geimpfte und Ungeimpfte, sagt die ausgebildete Krankenschwester – Leute, die sich einfach austauschen wollten über Corona und die Folgen, ihr Herz ausschütten wollten. Sie hätten kein Problem mit der Polizei, betont sie. Im Gegenteil: Sie wüssten alle, dass die Polizei nur ihrer Arbeit nachgehe. Aber sie verstehe nicht, warum dieser Einsatz am Montag angeordnet worden sei, wo gerade mal 30 Leute unterwegs gewesen seien. Ein Einsatz, den sie und andere als „Einkesselung“ von Ordnungsamt und Polizei empfunden hätten. „Wird jetzt demnächst der Pfälzerwald nach Wanderern abgesucht, die sich in kleinen Gruppen ohne Maske im Wald bewegen?“, fragt sie sich. „Es wird Zeit, endlich mit Vernunft und Verstand an die Sache zu gehen.“

Nach Behördenangaben etwa 45 Teilnehmer

Dass am Montag die Teilnehmer des „Spazierganges“ kontrolliert wurden auf Einhaltung der pandemiebedingten Vorgaben und Personalien aufgenommen wurden, bestätigten Polizei und Ordnungsbehörde. Etwa 45 Menschen hatten sich dort nach Behördenangaben versammelt. Von ihrer „Einkesselung“ könne allerdings nicht gesprochen werden, stellte der Dahner Inspektionsleiter Michael Flory auf Nachfrage fest. Weniger als zehn Polizeibeamte seien vor Ort gewesen. Sie unterstützten die drei Vertreter der Kreisverwaltung, der für Versammlungen zuständigen Ordnungsbehörde; dazu war ein Vollzugsbeamter der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland eingesetzt.

Dass kontrolliert werde, habe man angekündigt, erklärte dazu Thorsten Höh, Sprecher der Kreisverwaltung. Denn mit der neuen Corona-Verordnung des Landes gelte nun bei Versammlungen (im Sinne von Demonstrationen) das Abstandsgebot sowie nun auch die Maskenpflicht. Die Kreisverwaltung habe darüber informiert, dass auch die sogenannten Montagsspaziergänge davon betroffen seien. Nachdem diese, beispielsweise in Dahn, bereits zuvor beobachtet wurden, habe die Ordnungsbehörde dort dann auch kontrolliert.

Vor Beginn darauf hingewiesen

Auf das geltende Abstandsgebot und die Maskenpflicht seien die Teilnehmer auch vor dem Start in Dahn hingewiesen worden. Die Auflagen hätten allerdings nicht alle eingehalten. Bei mindestens sechs Personen werde die Kontrolle zu einem Bußgeld führen, so Höh. Weitere Personen seien durch die Polizei kontrolliert worden. Abschließende Zahlen lägen noch nicht vor.

Für die Bemessung der Geldbuße sei bei diesen Ordnungswidrigkeiten grundsätzlich von gewöhnlichen Tatumständen sowie von fahrlässiger und erstmaliger Begehungsweise auszugehen, erläutert Höh weiter. Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten könne die Behörde den Betroffenen verwarnen und ein Verwarngeld bis zu 55 Euro erheben. Werde die Ordnungswidrigkeit dagegen vorsätzlich oder wiederholt begangen, sei der genannte Regelsatz zu verdoppeln. Damit könnten sich aus dem Bußgeldkatalog statt 50 also 100 Euro ergeben, wenn vor Beginn der Versammlung informiert wurde und trotzdem – vorsätzlich – gegen die Auflage verstoßen wurde.