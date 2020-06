Das Erscheinungsbild der Sparkassen-Geschäftsstelle in Rodalben hat sich total verändert. 450.000 Euro hat der Umbau gekostet, um die Räume ansprechender zu machen. Am Mittwoch hatte die Sparkasse nach sechsmonatiger Bauzeit zur offiziellen Eröffnung eingeladen.

Im Vergleich zu vorher wirkt die Atmosphäre schon durch die rot verkleidete Wand hinter der Eingangstür angenehmer, wo Geldautomat und Kontoauszugsdrucker stehen. Die Servicetheke ist zentral positioniert und weitläufig, die gläsernen Beratungsräume sollen für Diskretion und zugleich Transparenz stehen.

Zum Beratungszentrum sei die Rodalber Filiale in den vergangenen Monaten umgebaut worden, zur zentralen Anlaufstelle für Kunden auch aus Münchweiler und den weiteren umliegenden Gemeinden, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Kuntz. Die Sparkasse wolle „so weit wie möglich in der Fläche bleiben“, trotz der Schließung mehrerer Standorte. Die Zusammenlegung von kleinen Filialen zu größeren Zentren solle Kompetenzen und Erfahrung bündeln.

Wand für Vereine

Den Umbau hätten örtliche Handwerksbetriebe übernommen, betonte Kuntz. Fortan bekunde eine neue Ausstellungswand, die Warte- und Servicezone trennt, die Verflochtenheit mit der Region. Firmen oder Vereine hätten hier Gelegenheit, ihre Tätigkeiten vorzustellen. Die Ausstellung sei kostenfrei, nach einem Vierteljahr werde gewechselt.

Ein „Schmuckkästchen“, auf das sie „großen Wert legt“, habe die Sparkasse mit dem Beratungszentrum in Rodalben geschaffen, sagte Vorstandsmitglied Jürgen Keiper. Vier Beratungsräume seien in der Filiale linkerhand eingerichtet, drei Beratungsräume gegenüber modernisiert worden, zum Beispiel mit Klimaanlagen. Im Zuge des Umbaus habe die Sparkasse ihre Schließfachanlage um 85 auf 205 Schließfächer erweitert, so Keiper. Trotz Digitalisierung und Online-Banking seien Ansprechpartner vor Ort gefordert, sagte Keiper, wenn es etwa um Anlagen, Versicherungen, Vorsorge oder Kredite geht.

In Rodalben beschäftigt die Sparkasse Südwestpfalz acht Mitarbeiter, fünf als Berater, drei für Serviceleistungen. Die Filiale leitet Wolfgang Kunz, der aufatmete, weil mit der Wiederöffnung der Geschäftsstelle die Containerlösung als betriebliche Herausforderung nach einem halben Jahr ihr Ende gefunden hat.