Am heutigen Freitag endet die Kinderferienwoche in Lambsborn. Seit 2009 veranstaltet der Verein „Hoffest hilft Helfen“ am Sportplatz in Lambsborn eine Kinderferienfreizeit; in der Regel im Wechsel mit dem Hoffest der Familie Gortner, das ebenfalls alle zwei Jahre angeboten wird. Besonders stolz sind die Kinder dort auf ihr Kuckucksnest. Rund um das Kuckucksnest oberhalb des Lambsborner Sportplatzes und ebenda findet derzeit noch die Kinderferienfreizeit statt. Im Schnitt sind immer zehn Helfer dort, um die Kinder mit verschiedenen Aktionen zu erfreuen. Das Kuckucksnest ist gebaut wie ein echtes Vogelnest und dient für die Helfer und Teilnehmer nicht nur als Treffpunkt. Dieses und weitere kleine Häuschen um das Nest herum können auch außerhalb der Ferienwoche von Kindern bespielt werden. Die Häuser dürfen bis zum November stehenbleiben. Das Kuckucksnest gibt es dort sogar schon sei drei oder vier Jahren, schätzt Carolin Agne vom Verein. Für die Mädchen gibt es während der Ferienwoche unter anderem Kreativangebote wie batiken oder Baumscheiben bemalen. Die Jungs toben dagegen gerne im Wald herum oder üben sich im Fußball. 43 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren haben teilgenommen.