„Ein Zwilling kommt selten allein“, heißt ein Familienfilm. Diesen Eindruck konnte gewinnen, wer am Sonntagnachmittag das Ehepaar Tina und Sven Kinzelbach aus Heltersberg zum Pflegekinderfest an der Vinninger Felsalbhalle anreisen sah. Ihre beiden Mädels Eleni und Ylvie sind gleich groß und fast gleich alt. Aber Zwillinge sind sie nicht.

Eleni ist ein Jahr jung und Ylvie anderthalb Jahre. Das ältere Geschwisterkind ist ein Adoptivkind. „Von Stunde Null an, also seit der Geburt “, stellt die stolze Mutter der beiden Mädels fest. Die jungen Heltersberger freuen sich darüber, dass nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ein Austausch, organisiert von der Kreisverwaltung, stattfindet. Der Kreisbeigeordnete Peter Spitzer, zuständig für das Kreisjugendamt, steht die Freude ins Gesicht geschrieben. „Der Austausch ist ganz wichtig, den wollen wir auf diese lockere Art und Weise gewährleisten“, sagt er.

Schon bei der Geburt der Adoptivtochter dabei

Im Landkreis leben 132 Pflegekinder in 90 Familien. 70 sind gekommen, um sich auszutauschen und Pläne zu schmieden, aber auch um gut zu essen und zu spielen. Doch zunächst erklärt Tina Kinzelbach, was es mit dem Spruch „Ein Zwilling kommt selten allein“ auf sich hat. „Wir hatten einen unerfüllten Kinderwunsch, entschlossen uns, eine Kinderwunschklinik aufzusuchen. Es hat nichts genützt, unser Wunsch schien unerfüllt zu bleiben“, berichtet die junge Mutter aus Heltersberg. So sei der Gedanke einer Adoption gereift. Es erfolgte die Kontaktaufnahme mit Thomas Monz von der Kreisverwaltung, der das Ehepaar maßgeblich bei der Realisierung unterstützt hat. „Wir waren bei der Geburt unserer Adoptivtochter dabei“, erzählen die beiden.

Und als ob sich eine Blockade gelöst hätte, ist kurze Zeit später Tina Kinzelbach schwanger. Ein halbes Jahr später wird Ylvie geboren, damit sind die „Fast-Zwillinge“ komplett. Thomas Monz, der zuständige Mitarbeiter des Kreisjugendamts der Kreisverwaltung, erläutert das Prozedere einer Adoption: Beim Erstgespräch geht es darum, aufzuklären und Verständnis für die Wunscheltern, aber auch für die abgebende Mutter zu schaffen. „Wir sprechen heute von einer offenen Adoption“, so Monz. Danach müssen diverse Fragebogen ausgefüllt werden und es folgt ein Hausbesuch, dem sich weitere Gespräche, unter Umständen auch Adoptionsseminare, anschließen, bis schließlich die Adoption durch Gerichtsbeschluss geregelt ist. Im vergangenen Jahr habe es gar keine Vermittlungen im Landkreis gegeben, im Vorjahr, also 2021, seien es drei gewesen, berichtet Monz.

Kontakt zu leiblichen Eltern bleibt

Derweil üben sich die achtjährige Helena und ihre einjährige Schwester Hannah im Basteln. Mama Katja Paltz, gleichzeitig Mitarbeiterin des Kreisjugendamtes, hilft den Mädels, ihre Kreativität auszuleben. „Wir basteln Olafs“, das ist der lustige leblose Schneemann. „Die Glitzeraufkleber sind toll“, schwärmt Helena, die immer wieder ihrer Schwester beim Malen und Kleben hilft.

Der sechsjährige Jayden und seine 17-jährige Stiefschwester Sandy aus Nünschweiler basteln eine Mickey-Maus. Beide leben in der gleichen Pflegefamilie. Sandy ist langjährige Schwimmerin beim Pirmasenser Schwimmverein „Blau-Weiß“ und mit dem Element Wasser bestens vertraut. Ihr Berufswunsch nach der zehnten Klasse lautet „Fachangestellte für Bäderbetriebe“. Ein Praktikum im Plub hat ihr so gut gefallen, dass sie aus dem Hobby einen Beruf machen möchte. Kontakt zu den leiblichen Eltern und Geschwistern pflegt sie immer noch, wenn auch nur sporadisch.

Landfrauen wieder mit von der Partie

Alle Hände voll zu tun haben die etwa 30 Vinninger Landfrauen, die in bewährter Weise die Gäste bewirten, und zwar mit allem, was das kulinarische Kinderherz begehrt. Waffeln mit Sahne und Kirschen oder und Kuchen gibt es unter anderem. „Der Renner heute sind aber unsere Burger, die Pommes und die Currywurst“, berichtet Maria Bressel, die überall da aushilft, wo sie gebraucht wird.