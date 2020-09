Doppelten Grund zu feiern gibt es am Wochenende in Bottenbach. Der Sportverein weiht die sanierten Sanitäranlagen im Sportheim ein, am Dorfgemeinschaftshaus wurde die neue Sonnenterrasse fertiggestellt.

Heute, Samstag, 16.30 Uhr, steht zunächst ein F-Jugendspiel gegen den FC Fehrbach auf dem Programm. Um 18 Uhr folgt beim Sportverein die offizielle Einweihung der Sanitäranlagen. Es gibt Bratwürste und Hamburger.

Morgen, Sonntag, 11 Uhr, wird bei Weißwürsten, Brezeln und Weißbier auf dem Dorfplatz die neue Sonnenterrasse eingeweiht. Feuerwehr, der Förderverein der Wehr und die Ortsgemeinde konnten die Arbeiten an der Terrasse im Eingangsbereich der Feuerwehr ins Dorfgemeinschaftshaus abschließen. Alle Arbeiten wurden von Wehrleuten und Mitgliedern des Fördervereins Roter Hahn in Eigenleistung ausgeführt. „Dieses ehrenamtliche Engagement verdient besondere Anerkennung“, betonte Ortsbürgermeister Klaus Weber, auch mit Blick auf weitere Unterstützer und Spender, die die Umgestaltung des Bereiches ermöglicht haben.