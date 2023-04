Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Solarparks kommen in Mode. In den vergangenen Monaten befassen sich immer wieder Gemeinderäte mit Anträgen von Solarstromfirmen, die auf freien Flächen außerhalb der Dörfer Photovoltaikanlagen aufstellen wollen. Am Mittwoch tagt der Gemeinderat in Hettenhausen zu einem solchen Antrag. In Winterbach gab es einen Info-Abend. Bevor sich dort etwas Konkretes tut, werden vielleicht die Einwohner befragt.

Die Firma UKA aus Sachsen will zwischen Niederhausen und Kleinbundenbach einen Solarpark bauen. Auf die Fläche kam die Firma, weil die Grundstückseigentümer die Firma auf das Gelände