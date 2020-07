Die Aktion „Aufblühen“ des Pfarreirats St. Wendelinus Trulben sowie der protestantischen Kirchengemeinden Luthersbrunn und Obersimten nimmt zu Beginn der Sommerferien Fahrt auf.

Links neben dem Haupteingang der Kirche St. Sebastian Vinningen hat der Gemeindeausschuss ein Beet vorbereitet, in dem Einwohner ihre Sonnenblumensetzlinge einpflanzen können. Der Ausschuss übernimmt das Gießen und hofft, dass die Gemeinde zum Kirchweihfest im August ein schönes Sonnenblumenbeet haben wird.

Sonnenblumenkerne der Sorte „Tournesol“, die Trulbens Bürgermeister Harald Hatzfeld zu Setzlingen herangezogen hat, pflanzten er und seine Frau Gaby am vergangenen Samstag zwischen Sakristei und Glockenturm der Stephanuskirche ein. Mitglieder der Gemeinde Maria vom Frieden Ruhbank sollen ihre Blumen zu Hause ziehen und warten, bis klar ist, wann sie zur Kirche gebracht werden können. In Erlenbrunn können die Pflänzchen ins Beet rechts neben der Kirche eingepflanzt werden. Kontakt: Martina Stephan, Telefon 06331/46274. In Lemberg werden die Setzlinge am Sonntag, 12. Juli, nach dem Gottesdienst (ab 10.30 Uhr) vor dem Kircheneingang eingepflanzt.