Ein Darlehensvertrag in Höhe von 221.000 Euro für den Ausbau der Sonnenbergstraße in Schmitshausen in den Jahren 2011/2012 ist ausgelaufen. Um die Restkosten zu tragen, musste die Ortsgemeinde jetzt einen neuen Vertrag abschließen.

Der erste, den die Ortsgemeinde Schmitshausen abgeschlossen hatte, endete nach einer Laufzeit von zehn Jahren. Die noch fällige Restsumme von 110.500 Euro soll nun durch den Abschluss eines neuen Darlehensvertrags gedeckt werden – und das wieder mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Laut Ortsbürgermeister Markus Schieler liegt der vereinbarte Zins bei 3,49 Prozent. Der Politiker rechnet damit, dass die Darlehensschuld zum Ende der vereinbarten Zeit getilgt sein wird.

Hintergrund war der Ausbau der Sonnenbergstraße in Schmitshausen in den Jahren 2011 und 2012. An den Gesamtkosten in Höhe von 680.000 Euro hatte auch die Ortsgemeinde ihren Anteil zu tragen. Unterstützung erhielt sie damals durch einen Landeszuschuss in Höhe von 170.000 Euro. Nach der Aufteilung der Baukosten benötigte die Gemeinde noch ein Darlehen, um die Restsumme von 221.000 Euro zu finanzieren – in der Folge schloss sie den ersten Darlehensvertrag ab.