Der Landkreis Südwestpfalz organisiert gemeinsam mit dem Impfzentrum Pirmasens ab der kommenden Woche Sonderimpfaktionen in den Verbandsgemeinden. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

In den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Hauenstein, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben können sich die Bürger lange Wege ersparen: Dort wird es jeweils an einem Tag Impfangebote geben. Für die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land und Zweibrücken-Land gelten weiterhin die Impfangebote der Impfzentren in Pirmasens und Zweibrücken.

Geimpft wird hauptsächlich mit dem Vakzin Johnson & Johnson. Hier reicht nur eine Impfung für den vollen Schutz. Mit dem Vakzin können sich alle Personen ab 18 Jahren impfen lassen. Bereits am 15. Tag nach der Impfung gilt man als „vollständig geimpft“. Es wird auch begrenzte Angebote für Impfungen mit dem Vakzin von „Biontech/Pfizer“ geben. Dadurch ist es unter anderem auch Minderjährigen ab zwölf Jahren möglich, ohne Termin eine Impfung zu erhalten.

Landrätin Susanne Ganster appelliert an die Bürger, sich impfen zu lassen. „Wir stehen am Anfang einer vierten Welle. Die Inzidenzen steigen langsam wieder an.“

Die Impftermine:

Am Dienstag, 24. August, von 10 bis 12 Uhr in Thaleischweiler-Fröschen (Athletenhalle, Uferstraße 23 ) und

von 14 bis 16 Uhr in Waldfischbach-Burgalben (Bruchwiesenhalle, Carentaner Platz).

Am Donnerstag, 26. August, von 10 bis 12 Uhr in Rodalben (Verbandsgemeindeverwaltung, Am Rathaus 9) und von 14 bis 16 Uhr in Dahn (Bürgersaal im Rathaus; Schulstraße 29).

Am Mittwoch, 1. September, von 14 bis 16 Uhr in Hauenstein (Bürgerhaus, Burgstraße 6).