Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass Bauvorhaben sehr oft knifflig sein können, zeigte sich an zwei Bauvorhaben, die längere Diskussionen im Gemeinderat in Rieschweiler-Mühlbach auslösten. Am Ende standen Entscheidungen zugunsten der Bauherren.

Anfrage eins betraf die Höhe einer Stützmauer im Bereich des Bebauungsplanes „Im Flur“. Als dieser Bebauungsplan und die Bebauungspläne für die angrenzenden Gebiete