Erstmals hat das Mauschbacher Team im Vorjahr beim Sommerfest das Bouleturnier gewonnen. Diesen Erfolg wollen die Spieler an diesem Wochenende wiederholen. Geboten ist aber an den beiden „Feier-Tagen“ noch viel mehr.

Zum Sommerfest laden die Mauschbacher Straußjugend, die sich selbst „Kerwekälber“ nennt, die Landfrauen, der Feuerwehrförderverein und die TTV-Wanderer zusammen mit deren Angelabteilung an die Grillhütte ein. Am Samstag, 13. Juli, startet um 15.30 Uhr das internationale Bouleturnier mit sechs Mannschaften aus Hornbach, Mauschbach, Dietrichingen sowie Rolbing, Schweyen und Volmünster.

Im Vorjahr ist es den Mauschbachern erstmals seit dem Start des Turniers im Jahr 2017 gelungen, sich gegen die traditionell starke Konkurrenz – vor allem aus Frankreich – durchzusetzen. Böse Zungen behaupteten, die einheimischen Spieler hätten die Gäste bei heißen Temperaturen mit viel Bier kampfunfähig gemacht – auf diese Strategie setzen die Gastgeber gegen die technisch starken Franzosen auch dieses Jahr. Gespielt wird im Triplette-Modus; das heißt, jede der bislang gemeldeten zehn Mannschaften besteht aus drei Spielern mit je zwei Pétanque-Kugeln.

Spiel ohne Grenzen, Fußball, Gottesdienst und Ponyreiten

Ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr startet auf der Wiese unterhalb der Grillhütte ein Spiel ohne Grenzen. Ab 16 Uhr messen sich die Straußjugenden aus der Umgebung auf dem Mauschbacher Naturrasen im Fußball. Neben Mauschburgern und Würsten gibt es am Samstag auch eine Bar, die abends von den „Kerwekälbern“ bewirtschaftet wird. Am Sonntag, 14. Juli, wird das Fest mit einem ökumenischen Freiluft-Gottesdienst fortgesetzt. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, zwischen 14 und 16 Uhr bieten die vier Veranstaltervereine für Kinder Ponyreiten an; ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen der Landfrauen.