Zwei Tage feierten die Mauschbacher und ihre Gäste am Wochenende an der Grillhütte das Sommerfest. Zwar lief nicht alles wie geplant, dennoch hatten die Beteiligten viel Spaß.

Für Samstag waren Spiele ohne Grenzen und ein Fußballturnier zwischen Straußjugendmannschaften geplant – beides fiel jedoch aus. Zwar waren etliche Straußbuben und -mädchen gekommen – unter anderem aus Rimschweiler und Hengstbach –, für ein Fußballturnier reichte aber die Mannschaftsstärke nicht ganz.

Höhepunkt am Samstag war das grenzüberschreitende Bouleturnier, bei dem sechs Herren- und vier Damenmannschaften gegeneinander antraten. Spielten im Vorjahr noch sechs gemischte Mannschaften aus Mauschbach, Dietrichingen und Hornbach sowie Rolbing, Volmünster und Schweyen auf dem damals einzigen Bouleplatz direkt neben der Grillhütte, konnten sich die Teams nun auf drei zusätzlichen, neu errichteten Plätzen austoben. Diese waren erst am Samstagmorgen fertig geworden.

Mauschbacher Frauen und Rolbinger Herren gewinnen

Die Gäste aus Rolbing hatten Pavillons mitgebracht, die Mauschbacher Kerwekälber, Landfrauen, die Feuerwehrförderer und der Tischtennisclub sorgten für das leibliche Wohl. Bei den Damen gewann die Mannschaft aus Mauschbach, die Boulespieler aus Rolbing setzten sich bei den Herren die Krone auf. Zum schönsten Team wurden die Dietrichinger gekürt. Alle Teams erhielten von Mauschbachs Bürgermeister Bernhard Krippleben ein Weinpräsent und einen Pokal.

Ein Sonderlob gab’s für Spieler aus Volmünster: Sie waren gekommen, obwohl im eigenen Dorf am Samstag wegen des bevorstehenden Nationalfeiertages ebenfalls ein Fest gefeiert wurde. Der Sonntag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, es folgten Mittagessen, Ponyreiten für die Kinder sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag. An beiden Tagen war eine Hüpfburg für Kinder aufgebaut, die reichlich genutzt wurde.