Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Während andere noch über eine Transformation der Landwirtschaft reden, haben Sabrina und Michael Böhler 2020 gehandelt. Der Böhlerhof in Contwig ist seitdem der dritte Hof mit Solidarischer Landwirtschaft in der Region. Das Konzept kommt an, auch wenn die Böhlers jedes Jahr neue Mitmacher gewinnen müssen.

„Wir gehen jetzt in das vierte Jahr ab Mai“, erzählt Michael Böhler vom Böhlerhof in Contwig. Mit 45 Mitmachern, also Abnehmern für das Gemüse und die