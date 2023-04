Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei Walshausen könnte in naher Zukunft eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden. Morgen Abend (19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) will der Gemeinderat dafür über den Aufstellungsbeschluss diskutieren. Gibt der Rat dem grünes Licht, kann laut Bürgermeister Gunther Veith der Bauträger für die Solarstromanlage in die nähere Planungsphase gehen.

Bei Walshausen könnte in naher Zukunft eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut werden. Am Donnerstag – 19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus – will der Gemeinderat