Dass am Fausterberg ein Solarpark gebaut werden soll, ist schon länger klar. Nur wo genau, das bleibt weiterhin offen.

Der Ortsgemeinderat hat im vergangenen Mai mit neun Ja- und zwei Neinstimmen sowie bei einer Enthaltung den Grundsatzbeschluss gefasst, am Fausterberg irgendwann in Zukunft einen Solarpark bauen zu lassen. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes tat sich der Gemeinderat am Dienstagabend jedoch schwer. Grund ist, dass auf dem Plan sowohl eine Fläche unterhalb als auch eine oberhalb der Landstraße eingezeichnet war. Heißt: Die Module des Solarparks würden beidseitig der Straße aufgestellt. Einige Ratsmitglieder konnten sich mit dem Gedanken nicht anfreunden. Christoph Schwarz (SPD) befürchtete, dass ein Solarpark in diesem Ausmaß optisch die Landschaft verschandeln würde. Nicole Rothaar-Hock (CDU) stellte die Frage, ob das Stromnetz die Energie eines solchen Solarparks überhaupt aufnehmen könnte.

Entscheidung vertagt

Ortsbürgermeister Herbert Semmet sagte, der Netzanschluss werde Teil des Bebauungsplan-Verfahrens sein. Zudem erinnerte er daran, dass die Flächen am Fausterberg nicht der Gemeinde gehören. Sofern die Eigentümer auf ihrem Land keinen Solarpark haben wollen, „ist das Projekt sowieso gestorben“. Wird das Projekt allerdings umgesetzt, hätte das Semmet zufolge finanzielle Vorteile für die Gemeinde. Zum einen gibt es 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom. Pro Jahr kämen so mehrere Tausend Euro zusammen. Und es gibt laut Semmet die Möglichkeit, dass je nach Projektierer der Strom für Maßweiler deutlich günstiger sein könnte, die Bürger also vom vor Ort erzeugten Strom direkt profitieren könnten.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes hat der Gemeinderat vertagt. Es soll nun Klarheit geschaffen werden, welche Flächen im Plan Berücksichtigung finden.