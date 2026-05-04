Am Kirschbacherhof bei Dietrichingen ist ein großer Solarpark geplant. Nicht nur die Größe des Parks ist besonders, sondern auch dessen Bauform.

Knapp 55 Hektar groß soll der geplante Solarpark zwischen dem Dietrichinger Sandwald- und dem Kirschbacherhof werden. Eine so große Anlage gibt es im Zweibrücker Land noch nicht. Und noch etwas macht den Solarpark, den die Berliner Firma Recap verwirklichen will, besonders: Es wird ein sogenannter Agri-Solarpark. Die Paneele können verstellt werden, auch hochkant, sodass auch ein Traktor zwischen den Reihen fahren und die Fläche weiter landwirtschaftlich genutzt werden kann. Laut Unterlagen der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sollen 90 Prozent der Solarparkfläche bewirtschaftet werden können.

Ursprünglich hatte Recap eine reguläre Anlage bauen wollen – ähnlich jener der Firma Prokon bei Walshausen. Doch der Plan ist im sogenannten Zielabweichungsverfahren durchgefallen. Denn die Fläche ist als „Vorrangfläche Landwirtschaft“ eingestuft. Die Behörden sind also der Meinung, dass die Böden dort so gut sind, dass es sich lohnt, sie landwirtschaftlich zu bewirtschaften. Mit dem Agri-Solarpark ist ein Kompromiss gefunden worden.

Ortsgemeinderat erlaubt Batteriespeicher

Am Dienstagabend ging es im Dietrichinger Gemeinderat erneut um den Solarpark. Nach der ersten von zwei Offenlegungen des Bebauungsplans sind keine großen Änderungswünsche zu verzeichnen.

Nur eine Sache hat der Gemeinderat beschließen müssen: Auf dem Gebiet neben den Solarmodulen dürfen auch Batteriespeicher errichtet werden – allerdings maximal auf 400 Quadratmetern Fläche. Gespeichert werden darf außerdem nur Strom, der vor Ort produziert wird. Der geänderte Planentwurf wird nun noch einmal öffentlich ausgelegt.

Für jede in dem Solarpark erzeugte Kilowattstunde Strom soll 0,2 Cent in die Gemeindekasse fließen – also mehrere Tausend Euro pro Jahr. Diese Einnahmen sind nicht umlagepflichtig – anders als bei den Erträgen aus der Grundsteuer bekommen weder die Verbandsgemeinde noch der Kreis etwas davon ab. Das Geld könnte also komplett für Projekte im Dorf ausgegeben werden.