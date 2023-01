Die Firma Wiwi Consult will oberhalb des Rieschweiler Rasenplatzes einen 17 Hektar großen Solarpark bauen.

Das Bauvorhaben des Mainzer Unternehmens steht noch ganz am Anfang. Ziel der Solarfirma ist es, die Freiflächen-Photovoltaikanlage im Frühjahr 2025 in Betrieb zu nehmen: Dann könnte sie gleich in den darauf folgenden Sommermonaten Sonnenstrom erzeugen.

Einen Beschluss des Gemeinderats für den Solarpark gibt es noch nicht. Bislang hat Wiwi Consult nur über das Vorhaben informiert. Im Rat, so Bürgermeister Peter Roschy, werde die Solarpark-Initiative befürwortet. „Die Konditionen der Firma für die Gemeinden sind gigantisch gut“, meint der Bürgermeister. Die Gemeinde könnte über eine Beteiligung am produzierten Strom bis zu 34.000 Euro im Jahr einnehmen, hinzu kämen Gewerbesteuern und eventuell sogar Geld für Wegerechte. Das gesamte Geld fließe direkt in die Gemeindekasse, bessere den Haushalt also enorm auf, so Roschy. „Das wäre für uns sehr viel Holz“, kommentiert der Bürgermeister. Bürger könnten sich über sogenannte Genussrechte an der Anlage beteiligen und von dieser finanziell profitieren. Den Strom, den die Anlage erzeugt, könne man allerdings nicht direkt vor Ort verbrauchen, da die gesamte produzierte Energie der Anlage ins öffentliche Netz eingespeist werde.