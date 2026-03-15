Oberhalb von Falkenbusch will die Mainzer Firma Wiwi Consult einen Solarpark bauen. Der Gemeinderat ebnet dem Vorhaben den Weg. Kritik kommt von der Kreisverwaltung.

Auf rund 14,5 Hektar will die Mainzer Projektfirma Wiwi Consult oberhalb von Falkenbusch einen Solarpark bauen. Der Verbandsgemeinderat hat den Flächennutzungsplan bereits im Dezember geändert, die Ortsgemeinde hat sich dem nun angeschlossen. Zudem beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan als Satzung. Heißt: Das Gelände ist nun fest als Bauland für einen Solarpark deklariert, und Wiwi Consult kann einen Bauantrag stellen.

Ebenso hat die Gemeinde einen sogenannten städtebaulichen Vertrag mit der Mainzer Firma abgeschlossen. Darin geht es vor allem um zwei Vereinbarungen. Erstens: Wiwi Consult übernimmt sämtliche Kosten für den Bebauungsplan. Zweitens: Die Firma legt eine Bankbürgschaft ab, weil sie nach der Nutzungsdauer die Anlage restlos rückbauen muss. 150.000 Euro sind dafür eingestellt, erklärte Jonathan Herzig, Projektmanager bei Wiwi Consult, in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Selbst wenn die Firma pleitegehen sollte, ist das Geld für den Rückbau des Solarparks vorhanden. Zudem würde nach 15 Jahren begutachtet, ob die 150.000 Euro noch für einen Rückbau ausreichen oder ob – inflationsbedingt – die Bürgschaft erhöht werden muss. Herzig zufolge hat Wiwi Consult bereits einen Solarpark zurückgebaut. Ergebnis: Der Erlös aus dem Recycling der einzelnen Komponenten – etwa der langen, dicken Kupferkabel – hat ausgereicht, um den Rückbau zu finanzieren.

Strom für 4200 Einfamilienhäuser

Aktuell ist das Gelände als Acker- und Grünland genutzt. Durch die Fläche verlaufen eine Hochspannungsleitung der Pfalzwerke, ein Wirtschaftsweg und eine unterirdische Nato-Pipeline. Wiwi Consult hat das im Plan vermerkt und wird entsprechende Schutzstreifen einhalten. Ebenso die Grenzen zum Wald und zur geschützten FFH-Wiese (FFH steht für Flora, Fauna, Habitat) im Nordosten des Plangebietes.

Der Park soll laut ursprünglichem Plan unter Maximalleistung 15 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr erzeugen. Das reicht für über 4200 Einfamilienhäuser – bei einem Durchschnittsverbrauch von 3500 Kilowattstunden im Jahr. Zudem bekommt Dellfeld Geld: 0,2 Cent je Kilowattstunde Strom. Was zunächst wenig klingt, sind bei einer Leistung von 15 Millionen Kilowattstunden pro Jahr rund 30.000 Euro, die Dellfeld bekomme. Zudem bleibt eben dieses Geld in der Gemeindekasse, weil es nicht umlagepflichtig ist.

Kreisverwaltung hat Bedenken

Vorvergangene Woche trudelte bei Wiwi Consult indes ein negativer Bescheid über die raumordnerische Planung vonseiten der Kreisverwaltung ein. „Das hat uns überrascht, weil das Verfahren schon ziemlich lange läuft“, erklärte Herzig. Normalerweise dauern solche Verwaltungsverfahren drei bis sechs Monate; in diesem Fall mehr als ein Jahr. Aber: Der Bescheid der Kreisverwaltung sei nicht rechtsbindend, sondern eher reine Abwägungssache im Bebauungsplan-Verfahren. Laut Herzig liegt die Planungshoheit bei der Ortsgemeinde.