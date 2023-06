Die Zweibrücker Firma „3K Energy“ will auf Hornbacher und Althornbacher Gemarkung einen Solarpark bauen. Pro Jahr könnte dort Strom für 7875 Einfamilienhäuser produziert werden. Und für die beiden Gemeinden gibt es ordentlich Geld.

Der Solarpark soll nach aktuellem Plan 30 Hektar groß werden, als Standort ist eine Fläche zwischen Stuppacher- und Hübelhof vorgesehen. Ein minimal größerer Teil des Parks wird auf Hornbacher Gemarkung liegen, deshalb wird die Klosterstadt finanziell auch etwas mehr von dem Solarpark profitieren, sagt 3-K-Energy-Chef Andreas Reister im Althornbacher Gemeinderat am Dienstagabend.

Die Zweibrücker Firma gibt es seit knapp zwanzig Jahren. Die Anfänge wurden mit dem Bau von Windrädern gemacht, über die Jahre kam dann das Photovoltaik-Geschäft dazu, erklärte Reister im Rat. Mit Blick auf die baulichen Details ist der Zweibrücker zwar ein größerer Freund von Windrädern – sie erzeugen mehr Strom auf deutlich kleinerer Fläche–, jedoch sei die Standortsuche für Solarparks einfacher: Der Wind weht aus verschiedenen Richtungen, die Sonne scheint immer aus derselben. Zudem könne wegen des nahen Zweibrücker Flughafens bei Althornbach kein Windrad gebaut werden, erklärt Reister.

Zusammenarbeit mit regionalen Stromanbietern angestrebt

Die Zweibrücker Firma wird den Solarpark planen und realisieren. Für den späteren Betrieb soll mit einem Betreiber zusammengearbeitet werden. Reister konnte den Althornbacher Rat beruhigen: Wenn es gut läuft, werde der Strom dadurch billiger. Der Zweibrücker will nämlich mit lokalen Stromanbietern zusammenarbeiten. „Wir können auch mit Vattenfall oder einem anderen großen Investor zusammenarbeiten, das ist aber wenig zielführend“. Werden beispielsweise Stadt- oder Pfalzwerke ins Boot geholt, dann könnten die Althornbacher individuelle Strom-Verträge mit lokalem Grün-Strom abschließen, sagt Reister.

Aber auch die Gemeinden Althornbach und Hornbach sollen finanziell vom Solarpark profitieren. Reister verspricht sowohl Pacht-Gelder, Gewerbesteuer, Einkommenssteuer der Bürger, die sich finanziell am Bau des Parks beteiligen sowie EEG-Zahlungen. Wird der Solarpark 30 Hektar groß, dann bekäme Althornbach pro Jahr 29.000 Euro, Hornbach 34.000 Euro. Die Einnahmen sind nicht umlagepflichtig, bleiben im Dorf und können je nach Belieben ausgegeben werden. „Das ist die reine Umsatzbeteiligung, ohne dass das Dorf irgendetwas mit der Anlage zu tun hat“. Und neben dem finanziellen Ertrag tut der Solarpark laut Reister auch der Umwelt gut. Bei 30 Hektar werde jährlich etwa so viel CO 2 bei der Stromproduktion eingespart, wie sonst 7900 Autos in die Luft blasen.

Solarpark auch Thema im Hornbacher Rat

Noch ist aber nichts in trockenen Tüchern. Weil der Solarpark auf einer sogenannten „Vorrangfläche-Landwirtschaft“ gebaut werden soll, muss die Landwirtschaftskammer ins Boot geholt werden. Eingezäunt soll der Park nicht werden, entlang des Spürnasenweges könnte laut Reister jedoch eine deutliche Abtrennung errichtet werden – etwa in Form einer Hecke. Damit soll verhindert werden, dass Unbefugte auf den Solarmodulen herumturnen oder gar darunter ein Picknick veranstalten.

Der Althornbacher Rat hat dem Bauvorhaben per Grundsatzbeschluss zugestimmt. Kommende Woche wird der gleiche Punkt im Hornbacher Stadtrat diskutiert. Danach steht die Änderung des Flächennutzungsplanes an, erst dann wird in die tiefere Planung gegangen.