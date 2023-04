Um Großsteinhausen herum sollen zwei Solarparks gebaut werden. Der Gemeinderat hat dafür den Bebauungsplan aufgestellt. Offen ist, wo der erzeugte Strom ins Netz eingespeist wird.

Eine Freiflächen-Photovoltaikanlage soll zwischen Großsteinhausen und Riedelberg gebaut werden, eine andere in Richtung Kleinsteinhausen. Tatsächlich soll ein kleines Stück dieses Solarparks sogar auf Kleinsteinhauser Gemarkung reichen. Der Kleinsteinhauser Gemeinderat hat darüber am Mittwochabend im nicht-öffentlichen Teil des Gemeinderats diskutiert.

Insgesamt sollen rund 42.300 Solarmodule von der Firma Sunance aufgestellt und betrieben werden. Die größere Anlage mit insgesamt 29.000 Paneelen hat dabei eine Höchstleistung von 11.900 Kilowattstunden, die kleine mit 13.300 Modulen 5000 Kilowattstunden Höchstleistung. „Für unser Dorf sind zwei Anlagen eigentlich überdimensioniert“, sagt Bürgermeister Volker Schmitt im Großsteinhauser Gemeinderat am Donnerstagabend. Wenn es nach ihm geht, sollten dennoch beide Solarparks gebaut werden. „Erneuerbare Energie ist eine gute Sache und davon braucht man in Zukunft immer mehr“, sagte der Ortschef.

Genehmigung und Planung sind die großen Zeitfresser

In Sachen Bauzeit ist der Bürgermeister optimistisch, kann sich sogar einen Baustart im kommenden Jahr vorstellen. Bislang habe es bei anderen Gemeinden immer drei bis vier Jahre gedauert, bis ein Solarpark gebaut wurde. Die längste Zeit nimmt dabei nicht das Aufstellen der Strom-Paneele in Anspruch, Planung und Genehmigung seien die eigentlichen Zeitfresser. „Ich denke aber doch, dass das jetzt etwas schneller gehen wird“, sagt Schmitt.

Der Flächennutzungsplan wurde vom Verbandsgemeinderat bereits für die beiden Solarparks abgeändert. Der Großsteinhauser Rat beide Bebauungspläne einstimmig aufgestellt. Nun werden die ersten Stellungnahmen dazu eingeholt. Das Zünglein an der Waage könnte dabei die Landwirtschaftskammer sein. So war es auch beim Walshauser Solarpark, der sich gerade in Bau befindet. Fest steht, dass die Gemeinde finanziell von den Solarpark-Betreibern entlohnt werden. 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom sind in anderen Dörfern der Regelsatz, den die Stromfirma an die Gemeinde abtritt. Wo der Großsteinhauser Solarstrom ins Netz eingespeist wird, müsse noch geklärt werden. Bei Bottenbach soll ebenfalls ein Solarpark gebaut werden, verantwortlich hier ist die Firma Prokon aus Itzehoe. Schmitt sagt, dass er bereits mit Bottenbachs Bürgermeister Klaus Weber bezüglich der Stromeinspeisung gesprochen hat. Die weiteren Details hierzu sollen nun geklärt werden.