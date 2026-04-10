Im August wird mit dem Bau des Rieschweiler Solarparks am Heidenberg begonnen. Nächstes Jahr soll dort Strom produziert werden.

Die Solarmodule des neuen Solarparks in Rieschweiler-Mühlbach werden auf einer 14,7 Hektar großen Fläche errichtet, von denen 10,7 Hektar bebaut werden dürfen. Im August geht’s los, kündigte Rieschweilers Ortsbürgermeister Peter Roschy in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend an. Im Frühjahr 2027 soll der Solarpark ans Netz angeschlossen werden. Dafür müsse noch eine Stromtrasse zum Umspannwerk an der Biebermühle gebaut werden.

Verantwortlich für den Solarparkbau ist die Firma Wiwi-Consult. Pro Jahr soll die Anlage etwa 13 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das entspricht dem durchschnittlichen Strombedarf von 3250 Vier-Personen-Haushalten. Kein Hinderungsgrund für den Solarpark sei, dass dieser mehr als die vorgesehenen zwei Prozent der Ackerfläche auf Gemarkung der Gemeinde belegen wird. Interessen der örtlichen Landwirtschaft stünden dem Bau ebenfalls nicht entgegen.