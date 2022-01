Der Hauensteiner Softwarehersteller Softengine GmbH hat sich vergrößert: Zum 1. Dezember wurde der Geschäftsbetrieb der CAS Computer-Abrechnungs-Systeme GmbH in die Softengine-Gruppe integriert.

Die beiden Softengine-Geschäftsführer Matthias Neumer und Dirk Winter erweitern mit dem Neuzugang das Angebot um ein weiteres, praxisorientiertes Kassensystem. Das Caspos-Kassensystem stelle sich als universell einsetzbare Software sowohl für eine Vielzahl von Handelsbranchen als auch die Gastronomie dar, teilte die Unternehmensleitung mit. Ziele sei es, so Matthias Neumer über die Erweiterung des Vertriebs- und Partnerprogramms, für vertriebsorientierte Caspos-Partner das lukrativste Geschäftsmodell rund um Kassensoftware anzubieten. Der Unternehmensstandort Zella-Mehlis wird mit den bestehenden Mitarbeitern als Niederlassung weitergeführt und verstärkt somit das bisherige Team von 80 Mitarbeitern im Softengine-Umfeld.

Komplettlösungen für Unternehmen

Softengine liefert seit 1993 kaufmännische Komplettlösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Zur Ausstattung gehören etwa Funktionen zu Warenwirtschaft mit Lager- und Lieferlogistik, Beschaffung, Bezahlabwicklung, Finanzbuchhaltung, Business-Prozess-Management, prozessorientierter Handelskassensoftware, Produktion, E-Commerce und mehr. Spezielle Branchen-Zusatzmodule komplettieren das Angebot. Die Implementierung, Anpassung an Kundenbedürfnisse und die Wartung der Lösungen vor Ort nehmen derzeit 70 Vertragspartner in Deutschland und Österreich vor. Neben der Zentrale in Hauenstein verfügt Softengine über eigene Niederlassungen, unter anderem in Wien.