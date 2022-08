Der Software-Hersteller Softengine aus Hauenstein lädt für den 24. August alle IT-Interessierten aus den Abschlussklassen des kommenden Schuljahres zu einer Infoveranstaltung ein.

Die kostenlose Veranstaltung am kommenden Mittwoch findet von 14 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Turnerheims Annweiler statt. Dort können sich die Schüler umfassend über eine Ausbildung oder ein Studium in der IT informieren. Dabei geht es um die Ausbildungsgänge Fachinformatik/Anwendungsentwicklung und Kaufleute für IT-Systemmanagement sowie die Dualen Studienmöglichkeiten der Wirtschaftsinformatik. Beschäftigte aus unterschiedlichen Abteilungen stehen für Fragen bereit und informieren über die Angebote. Für Verpflegung ist gesorgt.

Anmeldungen sind nicht erforderlich. Da jedoch am Turnerheim keine Parkplätze zur Verfügung stehen, bittet das Unternehmen darum, den Shuttle Service zu nutzen. Dessen Abfahrtszeiten am Parkplatz Villa Gotthold, Zweibrücker Straße, in Annweiler sind: 13.45 Uhr, 14.15 Uhr, 14.45 Uhr, 15.15 Uhr, 15.45 Uhr und 16.15 Uhr.