Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand muss sofort Erste Hilfe geleistet werden. Bleibt diese aus, sinkt die Überlebenschance minütlich. Um rasch helfen zu können, hat der Landkreis Südwestpfalz im Sommer das Katretter-System eingeführt. 158-mal wurden darüber seither Ersthelfer alarmiert.

Im Juli hatte der Kreis Südwestpfalz das Katretter Ersthelfersystem vorgestellt. Seither haben sich 185 Menschen gemeldet, 150 davon haben sich als Ersthelfer in diesem System freischalten lassen, wie Landrätin Susanne Ganster informierte. Die in der Katretter-App registrierten Helfer werden ausschließlich bei Fällen von Bewusstlosigkeit und Herz-Kreislauf-Stillständen von der Rettungsleitstelle mitalarmiert, wenn in ihrer Nähe ein Notfall gemeldet wird. Ziel ist es, so die Zeit bis zum Eintreffen der professionellen Rettungskräfte zu überbrücken. „Die ersten zehn Minuten sind für die Hilfsbedürftigen entscheiden. Die Überlebenswahrscheinlichkeit ohne Reanimation sinkt pro Minute um zehn Prozent“, erklärte die Landrätin mit Blick auf die Folgen eines Herzstillstandes. „Das Katrettersystem kann Leben retten“, sagte sie mit Überzeugung.

158 Alarmierungen über die App

Das erste halbe Jahr bewertete sie als Erfolg. „Das System hat sich sehr bewährt“, sagte Ganster. Seit Juli habe es 158 Alarmierungen der Katretter gegeben, 50 davon seien über die App angenommen worden, weil sich „die Helfer im kleinen Umkreis um den Einsatzort befunden hatten“. Im Schnitt gebe es eine Alarmierung pro Tag. Ziel müsse es sein, das Helfernetz engmaschiger zu knüpfen. „Wir werden weiterhin dafür werben“, betonte Ganster.

Grundsätzlich kann jeder Katretter werden. Voraussetzung ist der Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses. Der Landkreis Südwestpfalz bietet immer wieder Schulungstermine an, bei denen die Teilnehmer in komprimierten Erste-Hilfe-Kursen insbesondere in den Reanimationstechniken geschult werden.

Infos zu Kursangeboten

Julia Bockmayer, Telefon 06331 809282, E-Mail: j.bockmayer@lksuedwestpfalz.de.