„Unser Haushalt ist ausgeglichen, steht gut da“, freut sich Althornbachs Ortsbürgermeister Bernd Kipp. Die größte Investition wird eine neue Lagerhalle samt Sozialraum für die Gemeindearbeiter sein. Diese soll, wenn alles nach Plan läuft, kommendes Jahr unterhalb des Feuerwehrhauses gebaut werden. Kostenschätzung: 250.000 Euro. Ansonsten sei das oberste Ziel, dass die Gemeinde finanziell weiter gut aufgestellt ist, sagt Kipp.

Der Kita-Neubau, der letztlich viel teurer wurde als ursprünglich geplant, habe kein Loch in die Gemeindekasse gerissen. Kipp: „Wir haben das ohne Kredite stemmen können, weil ja nicht alles auf einmal kam, sondern nach und nach.“