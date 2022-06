Seit 1. Juni läuft die Freibadsaison im Schwimmbad Biebermühle bei Rodalben. Seit vielen Jahren wird auch über Umbaupläne für das Freibad gesprochen. „Wir haben seit letztem Jahr den Bewilligungsbescheid“, berichtet Wolfgang Denzer (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben. Dieser sichere Zuschüsse für den Umbau in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro zu und sei bis Ende 2025 gültig. „Spätestens zur Saison 2026 sollte hier ein neues Bad stehen.“ Teile der Förderung könnten schon in diesem Jahr abgerufen werden.

„Das werden wir auch für die Planungsarbeiten benötigen“, so Denzer. Die Gesamtkosten schätzt der Bürgermeister durch die gestiegenen Baupreise inzwischen auf über vier Millionen Euro. Im Frühjahr liefen verschiedene Untersuchungen, etwa Boden- und Betonproben und entsprechende Gutachten würden derzeit erstellt. „Dann geht es peu à peu. Die Bauzeit wird etwa mit einem Jahr kalkuliert.“ Insofern könne man auch noch nicht sagen, dass das Bad im kommenden Sommer für einen möglichen Umbau schon vorübergehend geschlossen sein werde. „Es ist durchaus möglich, dass wir nächstes Jahr in diesem Rahmen noch mal geöffnet haben“, erklärt der Verbandsbürgermeister. Es sei allerdings spekulativ, wie die Situation im kommenden Jahr genau sein werde. „Fakt ist aber, dass sich in den nächsten vier Jahren hier etwas tut“, ergänzt Denzer. Geplant ist, das Freibad zu einem Naturbad mit Wasseraufbereitung auf natürlicher Basis umzubauen. Nur dafür gebe es die entsprechenden Fördermittel. Dies sei die einzige Möglichkeit, das Bad zu erhalten.

Das Ende der laufenden Freibadsaison ist der 31. August. Beginn des neuen Schuljahres ist am Montag, 5. September. „Sollte es Ende August noch 30 oder 35 Grad sein, sind wir da aber flexibel und könnten die Saison um zwei Wochen verlängern“, so Denzer.