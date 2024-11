In Waldfischbach-Burgalben werden voraussichtlich im kommenden Jahr weitere 646 Straßenlampen der insgesamt 1207 Straßenlampen im Ort auf stromsparende LED-Technik umgestellt.

Die Umstellung bedeutet auch, dass die Straßenleuchten einheitlicher werden. Aktuell gibt es 14 verschiedene Lampentypen im Ort. 494.000 Euro wird der Austausch kosten. Etwa 200.000 Euro Zuschuss fließen von Bund und Land. Waldfischbach-Burgalben wird als nicht finanzschwach eingestuft. Deshalb wird nicht mit dem möglichen Höchstsatz gefördert. Stefan Altschuck vom beauftragten Ingenieurbüro Klages wies darauf hin, dass derzeit noch auf Landesseite geprüft werde, ob es möglich ist, auch nur ein Leuchtmittel auf LED-Technik umzurüsten, ohne den Zuschuss zu verlieren. Aktuell sei es so, dass es den Zuschuss nur gibt, wenn der komplette Lampenkopf getauscht wird.

Bei einigen Lampen wäre die Energieeinsparung auch über den reinen Leuchtmitteltausch zu erreichen. „Es wäre die nachhaltigere und kostengünstigere Variante“, sagte Altschuck. Derzeit wird die Umrüstung auf LED-Technik wie vorgegeben so geplant, dass jeweils der komplette Lampenkopf getauscht wird. Der Austausch soll zudem CO2-neutral erfolgen. Das bedeutet, dass keine neuen Masten gesetzt werden und keine bestehenden Masten getauscht werden. Bereits im Jahr 2015 waren rund 500 Straßenlampen in Waldfischbach-Burgalben auf LED-Technik umgerüstet worden. Im Zuge des Ausbaus der Helle-Röder-Straße im Jahr 2018 war auch diese Straße mit LED-Lampen ausgerüstet worden. Die Ortsgemeinde plante zudem, weitere Lampen umzustellen, und hatte 2019 auch bereits einen bewilligten Zuschuss. Die Umstellung erfolgte damals aber nicht.

50 Prozent Einsparpotenzial

Die erste LED-Umstellung im Jahr 2015 habe schon ein Einsparpotenzial von über 50 Prozent gehabt. Das gilt auch für die zweite Umstellungsrunde. Man sei froh, dass es nun funktioniere, sagte SPD-Sprecher Jürgen Schmalenberger, der in der Vergangenheit mehrfach den Stand bei diesem Thema nachgefragt hatte. Er wollte zudem wissen, welche Energieeinsparung mit der Umstellung verbunden ist. 325.000 Kilowattstunden Strom werden über den Zeitraum eingespart, bis sich die Ausgaben amortisiert haben. Das sind etwa acht Jahre, denn rund 40.000 Euro an Stromkosten spart die Ortsgemeinde jährlich durch die Umstellung.

Dass die Umstellung wohl im kommenden Jahr zwischen April und Oktober vorgenommen werden kann, hänge mit dem ersten Zuschussantrag zusammen, erläuterte Altschuck. Der Antrag auf Doppelförderung durch Land und Bund konnte quasi schnell noch einmal gestellt werden. Das sparte Zeit, sodass Land und Bund den Zuschuss nun relativ schnell bewilligten.

Kabelnetz über 80 Jahre alt

Dass die Anzahl der Lampentypen reduziert wird, sei wichtig, damit nicht zu viele verschiedene Ersatzteile bevorratet werden müssen. Für bestehende Lampen gibt es beispielsweise schon keine Ersatzteile mehr. Das beauftragte Ingenieurbüro erstellt im Zuge dieser Arbeiten ein Lampenkataster, das als Datenbank dient. Ziel sei es, sagte Martin Pfeifer, Geschäftsführer Nahwerk GmbH, dass jede Straßenlampe im Ort eine Nummer bekomme, damit diese Lampen im Schadensfall zum Beispiel sofort identifiziert werden können. Dem vorliegenden Umstellungsplan stimmte der Rat für 644 Lampen zu.

Die geplanten modernen LED-Leuchten werden über ein Kabelnetz versorgt, das teils über 80 Jahre alt ist. In die Kabelversorgung wird die Ortsgemeinde gleichfalls kräftig investieren müssen, um zu verhindern, dass es anhaltend längere Ausfälle bei der Straßenbeleuchtung gibt, die aktuell fast an der Tagesordnung sind. Das liege daran, erläuterte Pfeifer, dass normalerweise zwei Kabel die Stromversorgung der Leuchten sicherstellen. Das Netz sei aber so alt und so marode, dass die erste Leitung oft schon lange ausgefallen sei, die zweite Leitung eingesprungen sei und mittlerweile auch marode sei. Das Material, das für die Kabel verwendet wurde, sei so marode, „dass es sofort kaputt geht, wenn man die Kabel anfasst“, sagte Pfeifer.

Auf dieses Problem sei von Seiten der Nahwerk und den Stadtwerken Kaiserslautern bereits vor zwei Jahren hingewiesen worden. Im September dieses Jahres hatte es dazu noch mal eine Sitzung mit Vertretern der Ortsgemeinde gegeben. Mit dem Ergebnis, dass von Seiten der Werke eine Prioritätenliste für notwendige Sanierungsmaßnahmen am Kabelnetz erstellt wird.

Zitiert

„Ich habe gefragt, wo hole ich den Gemeinderat thematisch ab. Die Antwort war, die können hell und dunkel unterscheiden.“

Ingenieur Stefan Altschuck, der wissen wollte, wie tief er auf technische Details bei der Präsentation zur Umstellung der Straßenleuchten auf LED-Technik eingehen sollte.