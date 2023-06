Die bauliche Weiterentwicklung Rodalbens soll Fahrt aufnehmen. Die Grundlage dafür bildet ein städtebauliches Entwicklungskonzept. Das liegt jetzt der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zur Prüfung vor.

Julia Biwer vom Planungsbüro BBP, Kaiserslautern, das den Entwurf des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) für die Stadt Rodalben erarbeitet hatte, machte im Stadtrat darauf aufmerksam, dass bei der Überprüfung wohl „nicht alle Pläne und Kosten“ anerkannt würden. „Wir bringen viel Masse ein und rechnen mit Kürzungen“, sagte sie.

Im Oktober 2020 war die Stadt Rodalben in das Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ des Landes aufgenommen worden. Die Mittel sollen eingesetzt werden zur „Steigerung der Standortqualität“ und „Verbesserung der Bausubstanz“. Es gilt, Defizite zu beheben, Historisches zu sichern oder Leerstände zu füllen.

Rodalb soll erlebbar werden

Der aktuelle Entwurf knüpft an Naheliegendes an wie die Stärkung des „Bacherlebnisses Rodalb“, er triftet aber stellenweise auch ins Visionäre ab, etwa mit der Anregung, auf dem fast 2000 Quadratmeter großen Parkplatz am Clauser Weg (gegenüber der St. Josefskirche) ein Parkhaus zu bauen. Insgesamt aber bringt er eine Fülle von Impulsen zum Vorschein, deren Umsetzung für die gedeihliche Weiterentwicklung der Stadt sehr nützlich wäre.

Immer schon ein Thema im Konzept war die Stärkung des Erlebniswertes Rodalb. Das Planungsbüro empfiehlt, mehr Zugänge zur Rodalb herzustellen, Aufenthaltsgelegenheiten auch oberhalb des Gewässers zu schaffen und diese Stationen nach und nach, wo es passt, durch einen Promenadenweg zu verbinden.

Stadthalle statt Haus der Jugend

Die große Fläche beim marode gewordenen Haus der Jugend, dessen Abriss 2022 beschlossen wurde, sehen die Planer als „Ankerpunkt für das öffentliche Leben in der Innenstadt“. Die längere Zeit gehegten Pläne von zwei Investoren, auf dem zentralen Platz ein kleineres Gebäude mit vier Wohnungen für betreutes Wohnen zu errichten, hätten dies vereitelt. Nach dem derzeitigen Stand soll auf dem Gelände eine Veranstaltungshalle (Stadthalle) gebaut werden, eventuell in einem parkähnlichen Umfeld und mit integrierter Gastronomie, als „Treffpunkt für alle Generationen“.

Diesem Zweck gerecht würde das Vorhaben erst recht in Verbindung mit einem Festgelände auf dem benachbarten Marienplatz, der nicht allein zum Parkplatz taugt. Er könnte Aufenthaltsqualität erlangen und aufgrund des einfachen Zugangs zur Rodalb wäre es auch möglich, dort einen Wasserspielplatz anzulegen.

Was wird aus Krankenhaus?

Raum für Spekulationen bietet nach wie vor das Krankenhaus- Gebäude. Das Konzept sieht das „stark sanierungsbedürftige Haus“ unter Umständen auf dem Weg zu einem „Versorgungscluster mit Wohnen für Betreuungsbedürftige, mit Angeboten zur medizinischen, pflegerischen oder therapeutischen Betreuung“. Es geht aber auch auf eine Machbarkeitsstudie (BFS Service GmbH) aus dem Jahr 2021 ein, wonach das Bestandsgebäude in drei Bauabschnitten abgerissen und durch Neubauten ersetzt würde zur Wahrung von „erhaltungswürdigen Funktionen“ und zur Schaffung neuer Angebote.

Als Vision greift das Konzept die zeitlich weit gefasste „Entdichtung“ in der Schillerstraße auf oder auch die erstrebenswerte Gewerbeansiedlung in der zum Teil unansehnlich daliegenden Bahnhofstraße, die wegen der Verkehrsfrequenz noch eine Art Visitenkarte der Stadt abgibt.

Jetzt reicht die Verwaltung den BBP-Entwurf („zügig, die Zeit eilt“, so Hubert Hubele von der CDU) an die ADD weiter und dann heißt es warten auf die Rückmeldung, um das Isek-Projekt im Stadtrat beschließen zu können. Julia Biwer sprach von der „leisen Hoffnung“, dass sich die ADD „gegen Ende der Sommerferien“ meldet.