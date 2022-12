Die in die Jahre gekommene Schwallbornanlage soll sich, wenn es nach Stadtplaner Roland Kettering geht, zur großen Freizeitanlage mit hoher Qualität entwickeln. So sehen die Pläne aus.

Im Stadtrat berichtete Roland Kettering vom Planungsbüro BBP in Kaiserslautern grundsätzlich über die Vorzüge des geplanten Projekts. Er erwartete eine hohe Attraktivität durch Alleinstellungsmerkmale und Synergie- Effekte mit der „gut angenommenen Minigolfanlage“, erhoffte sich das Miteinander der Generationen, durch breit gestreute Angebote und durch die Ausstrahlung des aufwändigen Werks positive Signale für die Stadt „von außen nach innen“.

Konkret ging seine Kollegin Elena Hermann auf den Stand der Konzeption ein. Sie stellte die langgestreckte Anlage entlang den Stationen Minigolf, Grillplatz, Bolzplatz und Skaterbahn als „Grüne Oase“ vor. Die Anlage punkte schon mit der angrenzenden Rodalb. An mehreren Stellen biete sich das Abflachen zum Rodalbufer an, um Begegnungsräume und Spielbereiche zu schaffen. Ein Alleinstellungsmerkmal sah sie auch in dem Bahnwärterhaus, das im Zuge des Baus der Umgehungsstraße in der Mühlstraße ab- und am westlichen Ende der Schwallbornanlage wieder aufgebaut worden war. Ein Treff am Bahnwärterhaus eigne sich für das Zusammensitzen am wind- und wettergeschützten Aufenthaltsort. Das Häuschen, derzeit mit Spuren von Vandalismus behaftet, könne als Stauraum genutzt werden für Geräte und Mobiliar. Ansonsten soll es unzugänglich bleiben.

„Pumptrack“-Parcours und Fitnesstreff

Unweit davon entstehe um die Zone der früheren Skaterbahn der 500 Quadratmeter große Jugendbereich. „Pumptrack“ auf einem Rund-Parcours könne man sich hier vorstellen; das Fahren mit kleinen Rädern, wobei nicht das Pedaletreten, sondern die Verlagerung des Körpergewichts die Fortbewegung erzeugt. Der Ballsport-Bereich schließe dort an, genau wie ein Fitnesstreff mit Sitzgelegenheiten im Schatten. Der Platz tauge zur Outdoor-Gymnastik, unter anderem mit unbeweglichen Geräten. Der 30 auf 35 Meter große Fußballplatz bekomme einen neuen Rasen und neue Tore. Es folgt ein Spielbereich für Kinder, unterteilt in zwei Gruppen. Der Kleinkinderplatz werde mit Sandspielen wie Sandbagger ausgestattet, auf dem Platz für Schulkinder würden größere Elemente platziert; inklusionstauglich sollen beide sein. Nebenan beim Grillplatz sei ein Treffpunkt für Familien einzurichten, ausgestattet mit Sitzgelegenheiten und wettergeschützt mit Überdachung.

„Wir haben die große Chance, Generationen zusammenzuführen und das Miteinander zu stärken“, sagte Kettering und sprach von einer „Einrichtung, die auf Dauer Anziehungskraft ausstrahlt“, einem Zentrum abseits der Stadtmitte. Unterhaltung und Aufwand sollten sich gleichermaßen positiv entwickeln. Details sollen nun in Arbeitssitzungen vertieft und geklärt werden.