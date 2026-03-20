Das Bistum Speyer hat den Alternativvorschlag des Forums Maria Rosenberg abgelehnt. Fragen und Antworten zum Zukunftskonzept des Forums.

Was hat das Forum Maria Rosenberg dem Bistum vorgeschlagen?

Das Forum hat eine Zwischenlösung für die Dauer von zwei Jahren und ein Zukunftsmodell entwickelt. Vom 1. Juli an – das Bistum hatte die Schließung des Tagungsbetriebs zum 30. Juni angekündigt – sollte der Betrieb zunächst aufrechterhalten werden, um den Standort Maria Rosenberg während der Umbau- und Sanierungsphase stabil zu halten und zugleich belastbare Entscheidungsgrundlagen für die langfristige Zukunft zu schaffen. Erst dann sollte das Zukunftsmodell umgesetzt werden.

Was ist die Grundlage des Forum-Vorschlags?

Die Zwischenlösung und das langfristige Zukunftsmodell beruhen auf einem Zwei-Säulen-Modell, das sich an Organisationsformen anderer Wallfahrts- und geistlicher Zentren orientiert, insbesondere am Odilienberg (Mont Sainte-Odile) im Elsass, wo seit Jahrzehnten eine Trennung zwischen geistlicher Sendung und wirtschaftlichem Gäste- und Hotelbetrieb praktiziert wird. In Deutschland gibt es vergleichbare Modelle im Kloster Andechs oder im Wallfahrtsort Altötting. Nach Ansicht des Forums sei „das Zwei-Säulen-Modell weder ein Sonderweg noch ein Risiko, sondern ein kirchlich vielfach erprobter Strukturansatz“.

Welche zwei Säulen wären das auf dem Rosenberg?

Die eine Säule wäre das Geistliche Zentrum mit den Wallfahrtseinrichtungen und dem geistlichen Angebot, die vollständig in der Verantwortung des Bistums bleiben sollte. Die zweite Säule wäre das Gäste- und Bildungshaus Maria Rosenberg mit den Gebäuden des bisherigen Tagungsbetriebs. Sie sollte unter dem Namen „Gäste- und Bildungshaus Maria Rosenberg“ in eigenständiger Verantwortung betrieben werden.

Welche Vorstellung hatte das Forum für die Übergangsphase?

In der Übergangsphase sollten das Forum Maria Rosenberg in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein Freundeskreis Maria Rosenberg die Trägerschaft für das Gäste- und Bildungshaus übernehmen. Später hätte die Gründung einer Stiftung und einer gemeinnützigen Trägergesellschaft folgen sollen. In der Übergangsphase, in der das Bistum die vorgesehenen Sanierungsarbeiten an den historischen Gebäuden vornehmen lässt, hätte ein verbindliches Kooperationsverhältnis mit dem Gäste- und Bildungshaus einen Weiterbetrieb des Geistlichen Zentrums mit seinen Angeboten in den Räumen des Gästehauses ermöglicht. Die Übergangsphase selbst sollte genutzt werden, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Hauses, die Nutzung durch das Geistliche Zentrum, die Qualität der Kooperation der Beteiligten sowie den wirtschaftlichen Erfolg bei der Einwerbung von Spenden und Investitionsmitteln zu überprüfen.

Welche Möglichkeiten hätte es nach der Übergangsphase gegeben?

Hätten sich der Betrieb des Gäste- und Bildungshauses als wirtschaftlich tragfähig erwiesen, sich Spender, Zustifter und Investoren gefunden, dann wäre die langfristige Fortführung angestrebt worden.

Hätte sich der wirtschaftliche Erfolg in der Übergangsphase nicht eingestellt, dann hätte man die Gebäude des Tagungsbetriebs aufgegeben. Sie sollten dann wie vorgesehen abgerissen werden.

Wäre der Betrieb grundsätzlich tragfähig gewesen, es hätten aber nicht ausreichend Mittel für größere Investitionen in die Tagungs- und Übernachtungsräume zur Verfügung gestanden, hätte man sich auf das Gästehaus konzentrieren und dort 18 Zimmer renovieren und zur Vermietung nutzen können.

Wie sollte der Start finanziert werden?

Das Forum ging davon aus, dass zur Umsetzung der Zwischenlösung ein Startkapital von bis zu 600.000 Euro erforderlich gewesen wäre. Rund 300.000 Euro sollten aus Eigenmitteln und Einsparungen, Großspenden, einer Fundraising-Aktion und Vorauszahlungen auf gebuchte Veranstaltungen sowie gegebenenfalls mit Darlehen aufgebracht werden. Weitere 300.000 Euro, die für Trennungs-, Umstellungs- und Versorgungsmaßnahmen der Gebäude des Geistlichen Zentrums und des Gästehauses erforderlich gewesen wären, sollte das Bistum tragen.

Wie sollte der wirtschaftliche Betrieb des Gästehauses gelingen?

Das Forum ging von jährlichen Gesamtkosten in Höhe von 770.000 Euro aus, die sich auf Personal (400.000 Euro), Material, Energie- und Verbrauchskosten (270.000 Euro) und eine Instandhaltungs- und Renovierungsrücklage (100.000 Euro) verteilen würden. Um diese zu erwirtschaften, müssten monatlich 65.000 Euro eingenommen werden. In der Kalkulation nicht berücksichtigt wurden Einsparpotenziale, die sich durch den Einsatz von Ehrenamtlichen, der Senkung von Energiekosten, flexiblen Personalmodellen und die Kooperation mit externen Dienstleistern erreichen ließen. Bereits bei einer Auslastung des Hauses von 30 Prozent – derzeit liegt sie bei rund 17 Prozent, die Zahl wird vom Forum angezweifelt – würde sich eine Kostendeckung erreichen lassen. Bei einer Auslastung von 50 Prozent und einer Preisanpassung von zehn Prozent würde der Monatsumsatz auf 100.000 Euro ansteigen.

Welche grundsätzlichen Fragen warf das Forum in seinem Konzept auf?

Das Forum kritisiert, dass das Bistum in der Öffentlichkeit ein einseitiges Bild zeichnete, das geeignet war, die Entscheidung der Gremien in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das betreffe beispielsweise den finanziellen Effekt des Tagungsbetriebs auf die Gesamtunterhaltungskosten des Areals, die Angaben zur Zimmerauslastung, die Interpretation der Gutachtenergebnisse und die generalisierenden Aussagen zum Brandschutz.

Das Forum warf auch die Frage auf, ob die Abriss- und Sanierungsarbeiten, die das Bistum beschlossen hat, mit dem Denkmalschutz vereinbar sind. Maria Rosenberg steht seit November 1984 als sogenannte Bauliche Gesamtanlage unter einem besonderen Schutzstatus. Ohne vorherige denkmalrechtliche Genehmigung darf nichts zerstört, abgebrochen, beseitigt oder wesentlich verändert werden. Das gelte laut Forum auch für die beiden Gebäude des Tagungsbereichs.

Im Internet

Das vollständige Konzept kann auf der Homepage des Forums Maria Rosenberg eingesehen und heruntergeladen werden.

