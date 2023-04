Nach coronabedingter Pause wird am Samstag, 15. April, im Sportheim in Höhfröschen wieder „gereizt“: Ab 14 Uhr veranstalten die Skat- und Schafkopffreunde Thaleischweiler-Fröschen ihre 27. Verbandsgemeinde-Skatmeisterschaft.

Grund zum Feiern hat der Verein der Skat- und Schafkopffreunde Thaleischweiler-Fröschen auch anlässlich seines 30-jährigen Bestehens in der Schwarzbachgemeinde. Gespielt wird am Samstag nach den internationalen Skatregeln, die überall Gültigkeit haben, wenn Skatspieler versuchen, einen Stich zu machen. Anmelden muss man sich nicht. Die Tische werden jeweils für die erste und zweite Runde ausgelost.

Freitags wird gekartet

Der Skatclub in Thaleischweiler-Fröschen ist einer von etwa 1700 solcher Vereine in Deutschland. Gegründet wurde er am 3. Dezember 1993. Momentan hat er fast 50 Mitglieder. Vorsitzender ist Walter Schwab, der auch die Turniere organisiert. Nach seiner Erinnerung gab es in der Vergangenheit Skatturniere mit weit über 100 Teilnehmern, teilweise aus Frankreich, dem Saarland und der ganzen Westpfalz. Jeden Freitag wird im Verein abwechselnd zum Skatspielen und Schafkopfen in die Sportheime Höhfröschen oder Rieschweiler-Mühlbach eingeladen.

Die Startgebühr für Spieler am Samstag beträgt zehn Euro, ein verlorenes Spiel kostet 50 Cent. Die drei Gewinner des Turniers bekommen 50 bis 150 Euro, dazu gibt es Sachpreise zu gewinnen. „Das Startgeld wird zu 100 Prozent ausgezahlt“, betont Organisator Walter Schwab.