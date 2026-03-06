Vergangenen Sommer hat in der Wallhalber Schulturnhalle die erste Skate-Disco stattgefunden. Nun dreht die Veranstaltung die nächste Runde.

Was im vergangenen Jahr mit einer Idee des VfL Wallhalben begonnen hatte, wurde zu einem Gemeinschaftserlebnis für die Region. Am 14. März startet um 15 Uhr die zweite Runde der Wallhalber Skate-Disco. Die Resonanz der Erstauflage war im vergangenen Jahr überwältigend, heißt es vom VfL Wallhalben. Gemeinsam mit der Inliner-Schule „Caros Inline Academy“ hat der VfL die Skatedisco ins Leben gerufen. In diesem Jahr ist die Inliner-Schule wieder mit dabei.

Los geht es um 15 Uhr mit der Skate-Disco für Kinder. Im Laufe des Abends dürfen sich dann Jugendliche und Erwachsene dazugesellen. Die Party soll bis 22.30 Uhr dauern. Für viele Besucher war die Erstauflage die erste Möglichkeit, selbst auf Inlinern unterwegs zu sein. Für andere war es eine kleine Reise zurück in die Jugend. „Genau solche Momente wollen wir schaffen“, heißt es von der Vorstandschaft des VfL Wallhalben. „Wir möchten als Verein aktiv etwas bewegen – nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich. Wir bringen Menschen zusammen.“

Ausrüstung zum Ausleihen

Hinter der Veranstaltung steckt laut Verein eine monatelange Planung, die komplett im Ehrenamt vonstatten geht. Der VfL organisiert Aufbau, Technik, Verpflegung und Ablauf mit einem Team aus freiwilligen Helferinnen und Helfern. Gerade Jugendliche sollen noch stärker begeistert werden. „Wir möchten ihnen zeigen, dass man auch ohne Bildschirm richtig Spaß haben kann“, schreibt der Verein. „Gemeinsam unterwegs sein, Musik spüren, sich bewegen – das schafft Erinnerungen.“

Bei der Skate-Disco gibt es nicht nur Musik auf die Ohren, sondern auch Kuchen und Getränke werden angeboten – ebenfalls organisiert vom VfL Wallhalben. Besucher, die keine eigenen Inlineskates haben, können sich vor Ort das passende Equipment ausleihen.